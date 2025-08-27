Image: mundissima / Shutterstock.com

「どのAIが最強か選手権」が繰り広げられるなか、突如ノックアウト級の猛者が現れたかもしれません。

そいつは一体誰かというとッ…！ DeepSeek最新バージョン V3.1 です。

このモデルは6850億のパラメータを持ち、従来のシステムでは最低70ドルかかるコーディングタスクをたった1.01ドルからこなしてくれるらしい。

中国産のAIの猛追

中国からやってきたDeepSeekの昨年登場したR1モデルは、そのスピードと正確性で欧米産のAIをしのぎ、AI業界を震撼させました。そして今回の V3.1 も世界に衝撃を与えています。

この低価格さとサービスの複雑さから、アメリカのOpenAIやAnthropicなどに対して真っ向勝負を挑んでいるといっても過言ではありません。中国とアメリカのテクノロジー合戦は数年前から勃発していますが、これほど強力なAIが、中国の小規模AIスタートアップから登場したこと自体が新たな時代の幕開けかもしれません。

さらにアリババやMoonshotも、アメリカに挑むようなAIモデルを発表しています。

多くの人がDeepSeekの成果を認めているが、これは中国におけるAIイノベーションの波の始まりに過ぎない。私たちはAIが市民権を得るまでの幕開けを目撃している。これは国家間競争を超えている。

と、Ameba CapitalのAI分野投資家 Louis Liang氏 はブルームバーグに述べています。

ベンチマークスコアが71.6で驚異的

DeepSeekのAIに対するアプローチは、アメリカのテック企業のアプローチとは異なっています。これにより、グローバル競争の焦点が、「パワフルさ」ではなく「アクセシビリティ・使いやすさ」に移行していく可能性があるのではと、VentureBeatは指摘しています。

はるかに大量のデータを処理することで、より大きな「コンテキストウィンドウ（モデルが問いに応答する際に参照できるテキスト量）」を実現しています。

ユーザー視点で重要なことは、長い会話のなかで一貫して理解し続けられる能力を高めたり、過去に実行した複雑な作業の記憶を呼び覚まして、再び作業を完了できるようにしたり、テキストの異なる部分同士の関連性を把握できるようになることです。

さらに他にも注目すべきは、DeepSeek V3.1 が Aiderコーディングベンチマークで71.6％のスコアを獲得したことです。これはとんでもないことで、OpenAIのChatGPT 4.5（スコアわずか40％）といったライバルを圧倒しました。これにより、DeepSeekは高性能のAIに匹敵する存在になりました。

「どのAIが最強か選手権」は、まだまだ決着がつきません。