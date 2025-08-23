伊勢シーパラダイスが「おでかけ子ザメ」とコラボ。館内回遊型「おたからさがし」など参加型イベントが続々登場
生き物と客をへだてる柵がない「ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス」は、2025年9月23日(祝)まで、SNS発の癒やし系キャラ「子ザメちゃん」とのコラボイベントを実施している。8月22日公開の「映画おでかけ子ザメ とかいのおともだち」と連動した唯一無二の“たのSEA”な体験型コンテンツが展開される。
【写真】館内回遊型のたからさがしイベントなど、参加型イベントが盛りだくさんの伊勢シーパラダイス
■［たからさがし］コザメちゃんの真珠を探そう
伊勢シーパラダイスが舞台になった、館内回遊型の宝探しイベント。伊勢で見つけた大切な“真珠”をなくしてしまった子ザメちゃん。水族館内でヒントを頼りに真珠を見つけて、スマホで撮影してあげよう！
真珠を探し出した人には「ここでしか手に入らない限定ノベルティ」がプレゼントされる。
場所：伊勢シーパラダイス館内 各所
ごほうび交換所：めおと横丁1階 地下駐車場入口付近 特設ブース
参加費：無料※入館料別途必要
■景品はポストカード！
“おたから”を1つでも見つけた人には、ご当地子ザメちゃん三重ver「オリジナルポストカード」と、めおと横丁で利用できるクーポンをプレゼント。
加えて、すべての“おたから”を見つけたうえで「#伊勢シーパラで子ザメと宝探し」で公式LINE＆SNSに投稿することで、賞品が当たるSNS投稿キャンペーン(抽選くじ)にも参加できる。
SNS投稿キャンペーン賞品
・伊勢シーパラダイス・オリジナルぬいぐるみ(大)：2人
・伊勢シーパラダイス・オリジナルぬいぐるみ (中)：10人
・伊勢シーパラダイス・オリジナル伊勢茶またはコーヒー：100人
※景品は予告なく変更の場合あり
■［おまつり縁日屋台］ひんやりスイーツを満喫
アニメにも登場した子ザメちゃんの大好物「冷やしパイン」やオリジナルかき氷など、夏に最適な “たのSEA”が登場。
場所：めおと横丁1階 地下駐車場入口付近 特設ブース
メニュー：冷やしパイン、かき氷、パイン入りかき氷
■［ミニ図鑑展示］伊勢シーパラダイスのサメちゃんたち
“プチ図鑑”展示として、伊勢シーパラダイスで暮らす「カスザメ」「ドチザメ」などを、子ザメちゃん目線でかわいく紹介。
展示場所：伊勢シーパラダイス ふれあい魚館
■［フォトコンテスト］オリジナルグッズがもらえるチャンス
「子ザメちゃんのおともだち」になりそうなぬいぐるみや魚などの写真をInstagramとX(旧Twitter)で募集。優秀作品には、水族館オリジナルグッズが用意される。さらに、「子ザメちゃん賞」を受賞した写真は、「おでかけ子ザメ」原作・ペンギンボックス先生がイラスト化。データと色紙でプレゼントしてもらえる。
当選発表：2025年10月末(予定)※賞品の発送は11月末予定
応募方法：InstagramまたはX(旧Twitter)に、「#いせのおともだち」＋「#おでかけ子ザメ」のハッシュタグを付けて投稿
■［各賞＆賞品内容］
・子ザメちゃん賞(1人) ペンギンボックス先生が選んだ写真
賞品：写真をもとに描き下ろしたイラスト(データ＋色紙)
・いきものともだち賞(1人) 魚や動物たちの自然な表情・タイミングを捉えた写真
賞品：伊勢シーパラダイスペアチケット(目録形式)
・ぬいとも賞(1人) 子ザメちゃんのぬいぐるみやおもちゃとのやさしい関係を表現した写真
賞品：伊勢シーパラダイスオリジナルぬいぐるみ
・なりきり賞(1人) “子ザメちゃん風”の服装や仮装で写ったかわいい写真
賞品：伊勢シーパラダイスオリジナルファッショングッズ
・伊勢シー賞(1人) 伊勢シーパラダイスのオリジナルグッズが写り込んでいる写真
賞品：館長からのお礼レター
※賞品内容は予告なく変更となる場合あり
■［結果発表］
2025年10月末予定
当選者へは、伊勢シーパラダイス公式アカウントよりDMにて連絡
■［コラボ限定年間パスポート］楽しい子ザメちゃんデザイン
コラボ期間限定デザインの年間パスポートが数量限定で登場。この機会に手に入れて、何度もシーパラダイスを楽しんでみては。
販売場所：伊勢シーパラダイスチケット窓口／めおと横丁1階 特設ブース
価格：大人6500円／子ども3500円
ほか、水族館で出合った魚に手紙を書くと子ザメちゃんが届けてくれる「おでかけ文通ポスト」(8月初旬)や「おでかけ子ザメ」グッズの数量限定販売する(8月中旬)など、注目企画がめじろ押しだ。
今回のコラボイベントについて、担当者に話を聞いた。
ーー今回のコラボイベントの狙いは？
本イベントは、映画「おでかけ子ザメ とかいのおともだち」の公開を記念し、子どもから大人まで幅広い世代に愛される「おでかけ子ザメ」の魅力と、伊勢シーパラダイスおよびめおと横丁の魅力を掛け合わせた“体験型コラボイベント”です。“たのSEA！”をキーワードに、親子のおでかけ先や観光スポットとしての魅力を再発見してもらうことを目的としています。
ーー今回のコラボイベントの目玉は？
目玉イベントは、水族館全体を舞台にした“たからさがし体験”です。子ザメちゃんの物語に沿って真珠を探すという体験を通じて、館内を楽しく回遊でき、見つけたおたからに応じて限定ノベルティがもらえるほか、SNSキャンペーンや抽選くじにもつながります。また、フォトコンテストの「子ザメちゃん賞」は原作・ペンギンボックス先生による描き下ろしイラストが当たるという特別なプレゼントで、ファン必見の内容です。
ーー読者へのメッセージは？
子ザメちゃんのかわいさに癒やされながら、夏休みの思い出がぎゅっと詰まった“たのSEA”な時間をお楽しみいただけます。ここでしか体験できない内容が盛りだくさんなので、ぜひ伊勢の海で“おともだち”との出合いをお楽しみください！
子ザメちゃんとの“たのSEA”な体験が詰まった特別な時間を、家族や友だちと一緒に満喫してみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】館内回遊型のたからさがしイベントなど、参加型イベントが盛りだくさんの伊勢シーパラダイス
伊勢シーパラダイスが舞台になった、館内回遊型の宝探しイベント。伊勢で見つけた大切な“真珠”をなくしてしまった子ザメちゃん。水族館内でヒントを頼りに真珠を見つけて、スマホで撮影してあげよう！
真珠を探し出した人には「ここでしか手に入らない限定ノベルティ」がプレゼントされる。
場所：伊勢シーパラダイス館内 各所
ごほうび交換所：めおと横丁1階 地下駐車場入口付近 特設ブース
参加費：無料※入館料別途必要
■景品はポストカード！
“おたから”を1つでも見つけた人には、ご当地子ザメちゃん三重ver「オリジナルポストカード」と、めおと横丁で利用できるクーポンをプレゼント。
加えて、すべての“おたから”を見つけたうえで「#伊勢シーパラで子ザメと宝探し」で公式LINE＆SNSに投稿することで、賞品が当たるSNS投稿キャンペーン(抽選くじ)にも参加できる。
SNS投稿キャンペーン賞品
・伊勢シーパラダイス・オリジナルぬいぐるみ(大)：2人
・伊勢シーパラダイス・オリジナルぬいぐるみ (中)：10人
・伊勢シーパラダイス・オリジナル伊勢茶またはコーヒー：100人
※景品は予告なく変更の場合あり
■［おまつり縁日屋台］ひんやりスイーツを満喫
アニメにも登場した子ザメちゃんの大好物「冷やしパイン」やオリジナルかき氷など、夏に最適な “たのSEA”が登場。
場所：めおと横丁1階 地下駐車場入口付近 特設ブース
メニュー：冷やしパイン、かき氷、パイン入りかき氷
■［ミニ図鑑展示］伊勢シーパラダイスのサメちゃんたち
“プチ図鑑”展示として、伊勢シーパラダイスで暮らす「カスザメ」「ドチザメ」などを、子ザメちゃん目線でかわいく紹介。
展示場所：伊勢シーパラダイス ふれあい魚館
■［フォトコンテスト］オリジナルグッズがもらえるチャンス
「子ザメちゃんのおともだち」になりそうなぬいぐるみや魚などの写真をInstagramとX(旧Twitter)で募集。優秀作品には、水族館オリジナルグッズが用意される。さらに、「子ザメちゃん賞」を受賞した写真は、「おでかけ子ザメ」原作・ペンギンボックス先生がイラスト化。データと色紙でプレゼントしてもらえる。
当選発表：2025年10月末(予定)※賞品の発送は11月末予定
応募方法：InstagramまたはX(旧Twitter)に、「#いせのおともだち」＋「#おでかけ子ザメ」のハッシュタグを付けて投稿
■［各賞＆賞品内容］
・子ザメちゃん賞(1人) ペンギンボックス先生が選んだ写真
賞品：写真をもとに描き下ろしたイラスト(データ＋色紙)
・いきものともだち賞(1人) 魚や動物たちの自然な表情・タイミングを捉えた写真
賞品：伊勢シーパラダイスペアチケット(目録形式)
・ぬいとも賞(1人) 子ザメちゃんのぬいぐるみやおもちゃとのやさしい関係を表現した写真
賞品：伊勢シーパラダイスオリジナルぬいぐるみ
・なりきり賞(1人) “子ザメちゃん風”の服装や仮装で写ったかわいい写真
賞品：伊勢シーパラダイスオリジナルファッショングッズ
・伊勢シー賞(1人) 伊勢シーパラダイスのオリジナルグッズが写り込んでいる写真
賞品：館長からのお礼レター
※賞品内容は予告なく変更となる場合あり
■［結果発表］
2025年10月末予定
当選者へは、伊勢シーパラダイス公式アカウントよりDMにて連絡
■［コラボ限定年間パスポート］楽しい子ザメちゃんデザイン
コラボ期間限定デザインの年間パスポートが数量限定で登場。この機会に手に入れて、何度もシーパラダイスを楽しんでみては。
販売場所：伊勢シーパラダイスチケット窓口／めおと横丁1階 特設ブース
価格：大人6500円／子ども3500円
ほか、水族館で出合った魚に手紙を書くと子ザメちゃんが届けてくれる「おでかけ文通ポスト」(8月初旬)や「おでかけ子ザメ」グッズの数量限定販売する(8月中旬)など、注目企画がめじろ押しだ。
今回のコラボイベントについて、担当者に話を聞いた。
ーー今回のコラボイベントの狙いは？
本イベントは、映画「おでかけ子ザメ とかいのおともだち」の公開を記念し、子どもから大人まで幅広い世代に愛される「おでかけ子ザメ」の魅力と、伊勢シーパラダイスおよびめおと横丁の魅力を掛け合わせた“体験型コラボイベント”です。“たのSEA！”をキーワードに、親子のおでかけ先や観光スポットとしての魅力を再発見してもらうことを目的としています。
ーー今回のコラボイベントの目玉は？
目玉イベントは、水族館全体を舞台にした“たからさがし体験”です。子ザメちゃんの物語に沿って真珠を探すという体験を通じて、館内を楽しく回遊でき、見つけたおたからに応じて限定ノベルティがもらえるほか、SNSキャンペーンや抽選くじにもつながります。また、フォトコンテストの「子ザメちゃん賞」は原作・ペンギンボックス先生による描き下ろしイラストが当たるという特別なプレゼントで、ファン必見の内容です。
ーー読者へのメッセージは？
子ザメちゃんのかわいさに癒やされながら、夏休みの思い出がぎゅっと詰まった“たのSEA”な時間をお楽しみいただけます。ここでしか体験できない内容が盛りだくさんなので、ぜひ伊勢の海で“おともだち”との出合いをお楽しみください！
子ザメちゃんとの“たのSEA”な体験が詰まった特別な時間を、家族や友だちと一緒に満喫してみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。