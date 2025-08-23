収納中のトラブルを回避！ありそうでなかった100均の専用カバー

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ピーラー用 カバーキャップ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横幅5.5cmまでの刃に対応

販売ショップ：ダイソー

ありそうでなかった！刃がむき出しになるあのキッチングッズのカバーを発見

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で気になる商品を発見。ありそうでなかったピーラー用の専用グッズで、その名も『ピーラー用 カバーキャップ』。お値段は￥110（税込）でした。

一般的なピーラーは、刃がむき出しになるものがほとんどなので、収納する際にちょっと危ないな〜と感じていた筆者。こういった痒い所に手が届くダイソーさんの商品開発力には、毎度脱帽します。

カバーが180度開くので、ピーラーをセットしやすいのが◎カバーは横幅約5.5cmまでの刃に対応しています。

セットしてみるとこんな感じに。カバーの内側に凹凸がついているので、しっかりピーラーに固定される印象です。ちょっとした衝撃や振動で、カバーが勝手に外れてしまう…なんて心配もなさそう。ストレスフリーに使えるのが嬉しいですね。

また、他の調理器具と一緒に雑多に収納しても、ピーラーの刃が欠けたり、他のものを傷つけない点も高評価ポイント。手指も直接刃に触れないので、ピーラーを取り出す際も安全です♪

ピーラーといえば、ダイソーの『握りやすいカーブピーラー』はかなりおすすめしたい商品。ダイソー商品とは思えないほど、使い心地に感動するアイテムです。似たような形状のものを他所で買おうとすると、数倍の値段がついていたり…価格と機能性にこだわりたい方は、試してみる価値ありですよ！

今回はダイソーの『ピーラー用 カバーキャップ』と『握りやすいカーブピーラー』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。