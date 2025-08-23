31日のボブルヘッドデーを告知

お祭り男の名演技にファンも爆笑している。ドジャースの“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手のボブルヘッドデーが31日（日本時間9月1日）に決まり、本人出演の告知動画が公開された。

19日（同20日）に米メディア「ドジャースネーション」が公式X（旧ツイッター）で公開した動画では、野手登板の際に定番となっているヘッドギアをつけたヘルナンデスが、打席ではなくマウンドに登場。サインに対して首を振り、頷くという細かい演技を披露した後、セットポジションから投球。しかし、打たれてしまいセンター方向へ打球を見送ると、打席で打ったのはヘルナンデスのボブルヘッドだったというオチだった。

キケの名演技にSNSでは「ハハハ、最高」「早く戻ってきて」「彼は伝説の守護神だよね？」「この背景のニセモノ感で笑い止まらん」「さすが俳優キケ」「今チームに必要なのはこういうポジ」「サインへの首振り演技は過剰なまでに迫真なのに投球フォームの力感の無さ」「今こそUT/代打の切り札キケが欲しい！」「ピッチャーの方かよ（笑）」「キケはエンタメ力No.1」「みんなこのヘンテコヘルメットかぶってるボブルヘッドが欲しいと思う」「キケはそのうちピッチャーのボブルヘッドでるのでは」などのコメントが寄せられた。

左肘の炎症で7月に負傷者リスト（IL）入りしたが、20日（同21日）に3Aで実戦復帰。今季は内外野で5ポジションをこなし、点差が開いた終盤に投手としても5試合登板するなど、貴重な戦力として存在感があった。近づく復帰での活躍が期待されるところだ。（Full-Count編集部）