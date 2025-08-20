殺害を依頼したのは「ボス」…フィリピンで日本人2人殺害　「首謀者は日本在住の日本人」報酬2300万円で実行犯ら2人射殺か

フィリピン当局に連行される2人の男。

首都マニラの路上で、日本人男性2人を拳銃で殺害した疑いなどで逮捕された旅行ガイドの男（62）と銃撃の実行犯（50）とされるフィリピン人の兄弟です。

8月15日の夜、日本人観光客のナカヤマ・アキノブさん（41）とサトリ・ヒデアキさん（53）がタクシーから降りた直後、拳銃で撃たれて殺害されたこの事件。

フィリピン当局は19日に記者会見を開き、事件の首謀者が日本在住の日本人であることを明らかにしました。

フィリピン当局：

旅行ガイドの男は殺害を依頼したのは、私の友人“ボス”と言っています。殺害の契約金については900万ペソと話しています。

フィリピン当局によると、逮捕された兄弟は首謀者の日本人から900万ペソ、約2300万円の報酬を約束された上、前金として1万ペソ、約2万6000円を受け取り犯行に及んだということです。

また旅行ガイドの男は、首謀者である日本人がフィリピンを訪れた際、常に運転手を務める間柄だったことも明らかになりました。

事件に関与したとみられる人物は、首謀者と逮捕された兄弟に加え、もう1人います。

現場での襲撃後、被害者の所持品を奪って逃走した男です。

その男の足取りは現時点で分かっておらず、当局が行方を追っています。

殺害された2人はカジノ目的で頻繁にフィリピンを訪れていて、今回は事件前日の14日に入国していたということです。

フィリピン当局は、首謀者の日本人の特定を進めるとともに、計画的な殺人とみて詳しい経緯を調べています。