½ªÀï¤«¤é80Ç¯ ÀïË×¼Ô310Ëü¿Í¤Ø³ÆÃÏ¤Çµ§¤ê
¡¡½ªÀï¤«¤é¤¤ç¤¦¤Ç80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁè¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ìó310Ëü¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ³ÆÃÏ¤Çµ§¤ê¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀï¸å80Ç¯¡Ä³ÆÃÏ¤ÇÊû¤²¤é¤ì¤¿µ§¤ê
¡¡1945Ç¯8·î15Æü¤ÎÀµ¸á¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ï¥é¥¸¥ª¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÌ±¤ËÀïÁè¤¬½ª·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢ËèÇ¯¤³¤ÎÆü¤ËÆüÃæÀïÁè¤ÈÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ç¤ÎÀïÆ®¤ä¶õ½±¤Ê¤É¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·³¿Í¤äÌ±´Ö¿Í¡¢Ìó310Ëü¿Í¤ò°ÖÎî¤¹¤ëÄÉÅé¼°¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àï¸å80Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢ÈïÇú¤·¤¿¿Í¤¬½é¤á¤Æ10Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤Ã¤ÆÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï86ºÐ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀïÁè¤Îµ²±¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬²þ¤á¤Æ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë