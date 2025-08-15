『1人1足』あるといいかも！【ワークマン】オンオフ使えそう♡「防水シューズ」

台風や突然の雷雨など、ファッションも天気に振り回される季節。選択肢として1足持っておくと頼りになりそうなのが【ワークマン】の防水シューズです。タフなレジャーシーンにもぴったりなサファリシューズや、オンオフ通して使えそうなサイドゴアブーツなど、機能性もデザイン性も兼ね備えた防水シューズがワークマンには揃っているもよう。雨対策はつい後回しになりがちという人も、ぜひ検討してみて。

悪天候でもソールが滑りにくい楽ちんスリッポン

【ワークマン】「マンダムプログリップシューズ」\1,900（税込）

脱ぎ履きを楽に行えるスリッポンタイプのシンプルなシューズ。防水性のある本体はグリップ力やクッション性を持たせており、足元の悪い日にもサッと履ける救世主になってくれそうです。装飾のないミニマルなデザインはコーデのテイストを問わず合わせやすく、履き替え用としてもぴったり。

普段使いにも馴染む単色のシンプルスニーカー

【ワークマン】「マンダム防水スニーカー」\1,900（税込）

公式オンラインストアにて「ビジネスにもカジュアルにも合わせやすい」スニーカーとして展開されているこちらのアイテム。こちらも耐滑・耐油性を持たせたソールや防水性のあるアッパーなど、雨の日でもガシガシ歩けそうな機能性を備えた一足です。単色で仕上げられたシンプルなデザインは防水シューズらしさが控えめで、晴れの日の普段使いもしやすそう！

配色をきかせたサマ見えサファリシューズ

【ワークマン】「レディース防水サファリシューズ」\1,900（税込）

レジャーから仕事まで、幅広いシーンに使いやすそうな防水サファリシューズ。足元を雨や泥からカバーしてくれる防水素材を使用しながら、見た目は本格的なサファリシューズとしてデイリーコーデにも馴染みやすそうなのが魅力です。ソール部分がコントラストのきいた配色デザインになっており、コーデの差し色としても映えるはず。

華奢見えを狙えるきれいめサイドゴアブーツ

【ワークマン】「レディース防水サファリサイドゴア」\2,300（税込）

きれいめ派の大人女性におすすめなのが、防水性能を持たせたこちらのサイドゴアブーツ。すっきりとしたフォルムが足首を引き締めて見せやすく、ボリュームのあるソールも華奢見えを狙えるポイントに。オンオフ問わずコーデのシャレ感を高めてくれそうです。サイドにゴム布が縫い込まれているため、雨に降られても着脱をスムーズにしやすいのも嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

