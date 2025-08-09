『星のカービィ』×阪急電車“コラボガシャポン”発売へ！ 連結して楽しめるフィギュア
『星のカービィ』と阪急電車がコラボレーションしたガシャポン「星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ〜阪急電車『カービィ号』〜」が、9月第2週から、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店、阪急電鉄の駅などに設置されたガシャポン自販機シリーズで順次発売される。
【写真】繋げるとめっちゃかわいい！ ワドルディなどフィギュアのラインナップ
■フィギュアは全4種類
今回発売される「星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ〜阪急電車『カービィ号』〜」は、『星のカービィ』のキャラクターたちが電車ごっこをする「星のカービィ プププ☆トレイン」シリーズと「星のカービィ×阪急電車」のオリジナルデザインをモチーフにしたフィギュア。
ラインアップは、オリジナルデザインの帽子を身につけた「カービィ（えきいんさん）」をはじめ、「ワドルディ」、「ワドルドゥ」、「カービィ」の全4種類がそろう。
1種類を飾るのはもちろん、たくさん集めるのもおすすめ。フィギュアに付属したパーツを連結すると、並んで電車ごっこをするキャラクターたちの様子が楽しめる。
