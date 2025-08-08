元フジアナ・渡邊渚、美スタイル際立つシースルー姿に衝撃 最近は衣装として「選びがち」と明かす
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が8日にインスタグラムを更新。ソロショットを複数枚公開し、ファンを喜ばせた。
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（8枚）
美しさあふれる近影を普段から投稿し、抜群のスタイルにも注目が集まっている渡邊。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を発売、SNSでも水着姿のオフショットを披露した。
今回は「最近の衣装。シースルーを選びがち。外は暑いけど、室内は冷房が効き過ぎてて寒いので、シースルーが便利です笑」とシースルーの衣装姿を複数枚投稿。美スタイル際立つ姿に、ファンからは数多くの「いいね！」が贈られている。
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表。
今年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。同月17日には「時々、『PTSDの人間がグラビアをやれるわけがない』と言われますが、私は病気になるずっと前からグラビアページに出ていたので、こうして写真を撮られることに抵抗感がありません。むしろ病気によって“できない”と決めつけるのは、他者にも自分自身にもしたくないことなので、こうして挑戦しています」と発信していた。
引用：「渡邊渚」インスタグラム（@watanabenagisa_）
