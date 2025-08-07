誰のおかげで飯が食えると思ってるんだ！とは思わないけど…ユーモア交えた意見に共感の6.6万いいね「この視点大事よね」【ママリ】

冷えた麦茶は、やってくれている人がいる

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、エクストリームメテ子👾(@extrmmtkchan)さんの投稿です。身近な人、家族だから、とつい甘えてしまうこともあるのではないでしょうか。投稿者は「誰のおかげで飯が食えると思ってるんだ！とは思わないけど」とユーモアを交え、あるあるを投稿。わかる…といった共感の声が寄せられました。

誰のおかげで飯が食えると思ってるんだ！！とは思わないけど

誰のおかげで冷えた麦茶が飲めると思ってるんだ！！とはちょいちょい思ってる

「誰のおかげで冷えた麦茶が飲めると思ってるんだ！とはちょいちょい思ってる」と話す投稿者。常套句をアレンジした叫びに改めて気が引き締まると共に、ユーモアも感じられクスッと共感できますね。



この投稿には「誰のおかげでトイレットペーパーが常にあって尻拭けると思ってるんだ！とも思います」「追加で「誰のおかげで氷使いたい放題なんだ」もお願いします」と共感するコメントも寄せられていました。



子どものころ母に「お茶はなくなりそうになったら作って！」とよく注意されたことを思い出し、してほしいことを伝える・してもらったことには感謝を忘れないことが大切だと感じます。家庭でのあるあるから、大事な視点に改めて気づかされた素敵な投稿でした。

