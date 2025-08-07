Photo: 小林奈納子

キャンプやハイキング、釣りなど外でのレジャーには、折りたたみチェアがあると便利。でも、チェアって重くて運ぶのが大変ですよね。

「LACAL2」は、軽くてコンパクトなマイクロサイズの折りたたみチェア。厚手のクッションも付いていて、バッグに入れておけば「ちょっと座るところがほしい」というタイミングで活躍します。

今回は実際に「LACAL2」を使ってみました！

軽くてコンパクト

Photo: 小林奈納子

収納バッグに入った状態の「LACAL2」は、片手で持ち運べるほどのサイズ。重さは約500gですが、体感では500mlのペットボトルを持つより軽いです。これならリュックやトートバッグに入れられて、持ち運びの負担が少なくて済みます。

ちなみに、収納バッグは座面のクッションになります。チェアを取り出し、クッション部分と椅子本体に分かれた状態がこちら。

Photo: 小林奈納子

収納バッグがチェアの一部になるから、クッション付きなのにコンパクトにまとめられるのか、と感心しました。

持ち運びだけじゃなく、組み立ても簡単

さぁ、ここからは組み立てです。私はあまり力がないので、折りたたみ式のアウトドア用品には少し抵抗があるのですがどうでしょうか…。

まず、椅子の本体がマジックテープのベルトでまとめられているので、それを外します。

Photo: 小林奈納子

たたまれている状態の椅子を開くと、支柱が椅子の形に…！

作業という作業をしなくても直感的にチェアの土台が完成しました。

Photo: 小林奈納子

ここに、クッションを取り付けます。

Photo: 小林奈納子

Photo: 小林奈納子

クッションはマジックテープで取り付けるため、難しい点は一切なし。

あっという間に完成しました！

Photo: 小林奈納子

下の公式動画を見ていただければ、どれだけ簡単に組み立てられるかがより伝わるのではないでしょうか。

Image: Hyakuseki

見た目以上の座り心地

完成したチェアにさっそく座ってみました。

Photo: 小林奈納子

見た目よりかなり安定感があります。厚手クッションがいい仕事をしていて、何時間でも座っていられそう。

ただ、高さ31cmと小さめなので、花火大会や運動会だと前に大きめのチェアで座られたら視界がどうかな？とは気になりました。

チェアが低くても姿勢がツラいことはなく快適なので、どこへでも持って行って使いたいです。アウトドアに限らず、行列に並ぶときや、ちょっとベランダで涼みたいときにもアリかも。

Photo: 小林奈納子

クッション部分にはポケットが付いていて、スマホやウェットティッシュなどの小物を入れられます。夏の屋外で使う際には、塩飴やカリカリ梅なんかの熱中症対策グッズを入れておくといいんじゃないでしょうか。

コンパクトで座り心地も抜群のマイクロチェア「LACAL2」は現在クラウドファンディングサイトのmachi-yaでプロジェクトを実施中です。

商品の詳しい情報は以下から見られるので、気になった方はぜひチェックしてください。

Photo: 小林奈納子

Image: Hyakuseki

