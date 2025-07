サイボクが「ゴールデンポーク レバニラ炒め用」を販売中!

サイボク「ゴールデンポーク レバニラ炒め用」

■発売日

2025年7月20日(日)※数量限定販売

■販売価格

1袋 550円(税抜)/594円(税込)

■量目

1袋 149g(味付け豚レバー109g+たれ40g)

■商品形態

冷凍品(-18℃以下)

■賞味期限

・「冷凍レバー」製造日より 365日

・「たれ」製造日より 8ヶ月

■アレルギー物質 特定原材料に準ずるもの

【味付け豚レバー】(小麦・ごま・大豆・豚肉)

【レバニラのタレ】(小麦・ごま・大豆)

■販売場所

日高本店内 ミートショップ

サイボクが「ゴールデンポーク レバニラ炒め用」を販売中です。

ゴールデンポークの良質な「豚のレバー」を使用しオリジナルの「タレ」とお好みの野菜を合わせることで、ご自宅で本格的な「レバニラ」を楽しめます。

※笹崎 浩一の「崎」は、立つ崎(たつさき)が正式表記。

特徴

1. 部位 :鉄分豊富な「豚レバー」を使用しています。

2. 厚み :食べた際に“満足感”を感じられる厚みでカットしています。

3. 味わい:新鮮なレバーを冷凍しており、調理前の下処理の必要はございません。

「鮮度」「食感」を楽しめます。

4. タレ :オリジナルのレバニラ専用のタレ付属

■「レバニラ」は疲労回復に効果的

レバニラは、レバーとニラを使った栄養満点の料理で、特に疲労回復に効果的なビタミンB1や鉄分、ビタミンAなどが豊富に含まれており、食欲減退や夏バテ防止にピッタリな逸品です。

■召し上がり方

1. 外袋を開封し、味付けレバーと調味液を取り出し解凍

※【解凍方法】

(1)冷蔵庫で庫内解凍:約2時間 or (2)ボールに水を張り袋の付け置き:約10分

2. 熱したフライパンにサラダ油大さじ2杯(30ml)を入れる

3. 解凍した味付きレバーを片面ずつ焼き色がつくまで焼く(両面)

4. 「もやし」125g「ニラ」50gを入れる

5. 野菜がしんなりして来たら付属のタレを入れ軽く炒めて完成

*お好みで「タマネギ」「人参」「キクラゲ」等入れても美味しく仕上がります

