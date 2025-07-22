¥È¥é¥ó¥×»áµåÃÄÌ¾½ä¤ê·Ù¹ð¡¡Àè½»Ì±Í³Íè¤ËÌá¤»¤È¼çÄ¥
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNFL¤Î¥³¥Þ¥ó¥À¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¡¢Àè½»Ì±¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë½¾Íè¤ÎµåÃÄÌ¾¡Ö¥ì¥Ã¥É¥¹¥¥ó¥º¡×¤ËÌá¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·úÀß¤òÄä»ß¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼«¿È¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç·Ù¹ð¤·¤¿¡£21Æü¡¢APÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤âµìÌ¾¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¡×¤ËÌá¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÏÉÔÅö¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥Þ¥ó¥À¡¼¥º¤È¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ï¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌÅ±ÇÑ±¿Æ°¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ2022Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¸½ºß¤ÎµåÃÄÌ¾¤Ë²þ¾Î¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÌ¾Á°¤òÌá¤¹Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£