±Ñ¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¡¢»Ò¤É¤â¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¿´¤ËÇ÷¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«
¡¡¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¡¢½ù¡¹¤Ë¸øÌ³¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¥ã¥µ¥ê¥ó¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¡£18Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥¢¥¹¥³¥Ã¥È¤Î½ÐÀÊ¤ò¼è¤ê»ß¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¤ËºÝ¤·¡¢¼«Ãø¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Ç¡¢¿´¤ËÇ÷¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯1·î¤Ë¾®»ù¥Û¥¹¥Ô¥¹¤òË¬Ìä¤·¤¿¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡¡PageSix¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö6·î20Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î»Ò¤É¤â¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÈÞ¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ê½ñ´Ê¤ò¸ø³«¡£¡Ö²æ¤¬»Ò¤Î·ò¹¯¤¬¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢Ã»Ì¿¤ò´ü¤¹²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢»×¤¤ÉÁ¤¯¿Æ¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£Èá¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¹ñÃæ¤Ç²¿Àé¤â¤Î²ÈÂ²¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¿´¤òÄË¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ë²×¤Þ¤ì¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÀäË¾Åª¤Ê¸ÉÎ©´¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö±Ñ¹ñÆâ54¥õ½ê¤Î¾®»ù¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ì¤Íè¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¸þ¤¹ç¤ï¤º¤ËºÑ¤à¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Û¥¹¥Ô¥¹¤ÎÌò³ä¤ò¶¯Ä´¡£
¡¡¡Ö¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥°¥ê¥¢¾®»ù¥Û¥¹¥Ô¥¹¤ÈÆî¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Î¥Æ¥å¡¦¥Ï¥Õ¥¡¥ó¾®»ù¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Î¥Ñ¥È¥í¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¾®»ù¥Û¥¹¥Ô¥¹¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÆ°¤ò¼«¤é¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤±ÉÍÀ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¾Ð¤¤¤ä³Ú¤·¤ß¡¢Í·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¡¢¼ª¤ò·¹¤±¡¢Êú¤Äù¤á¡¢»×¤¤¤ä¤ê¡¢Ê¬¤«¤Á¹ç¤¦¡£Èà¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²ÈÂ²¤ò¡¢À¸¤È»à¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¤â¸«¿ø¤¨¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¤ËºÝ¤·¡¢³§¤µ¤ó¤â»ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤½¤Î³èÆ°¤ò¾Î¤¨¡¢ºÇ¤âº¤Æñ¤Ê»þ´ü¤ò²á¤´¤¹»Ò¤É¤â¤ä²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë½ÅÍ×¤Ê¥±¥¢¤Ë¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Ï¡¢²¦¼¼Æþ¤ê¤·¤Æ°ÊÍèÄ¹¤¯¾®»ù¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Î»Ù±ç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2012Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¥Ñ¥È¥í¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»ÜÀß¤Î1¤Ä¤Ë¡¢¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥°¥ê¥¢¾®»ù¥Û¥¹¥Ô¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯1·î¡¢¤¬¤ó¤¬´²²ò¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¸å¡¢ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¥Æ¥å¡¦¥Ï¥Õ¥¡¥ó¾®»ù¥Û¥¹¥Ô¥¹¤À¤Ã¤¿¡£±Ñ²¦¼¼¤ÏÆüËÜ»þ´Ö1·î31Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÈÞ¤Î¥Æ¥å¡¦¥Ï¥Õ¥¡¥ó¾®»ù¥Û¥¹¥Ô¥¹Ë¬Ìä¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£2001Ç¯°ÊÍè¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¿Æ±ÃÄÂÎ¤Î¥Ñ¥È¥í¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯1·î¤Ë¾®»ù¥Û¥¹¥Ô¥¹¤òË¬Ìä¤·¤¿¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡¡PageSix¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö6·î20Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î»Ò¤É¤â¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÈÞ¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ê½ñ´Ê¤ò¸ø³«¡£¡Ö²æ¤¬»Ò¤Î·ò¹¯¤¬¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢Ã»Ì¿¤ò´ü¤¹²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢»×¤¤ÉÁ¤¯¿Æ¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£Èá¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¹ñÃæ¤Ç²¿Àé¤â¤Î²ÈÂ²¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¿´¤òÄË¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ë²×¤Þ¤ì¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÀäË¾Åª¤Ê¸ÉÎ©´¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö±Ñ¹ñÆâ54¥õ½ê¤Î¾®»ù¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ì¤Íè¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¸þ¤¹ç¤ï¤º¤ËºÑ¤à¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Û¥¹¥Ô¥¹¤ÎÌò³ä¤ò¶¯Ä´¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¾Ð¤¤¤ä³Ú¤·¤ß¡¢Í·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¡¢¼ª¤ò·¹¤±¡¢Êú¤Äù¤á¡¢»×¤¤¤ä¤ê¡¢Ê¬¤«¤Á¹ç¤¦¡£Èà¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²ÈÂ²¤ò¡¢À¸¤È»à¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¤â¸«¿ø¤¨¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¤ËºÝ¤·¡¢³§¤µ¤ó¤â»ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤½¤Î³èÆ°¤ò¾Î¤¨¡¢ºÇ¤âº¤Æñ¤Ê»þ´ü¤ò²á¤´¤¹»Ò¤É¤â¤ä²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë½ÅÍ×¤Ê¥±¥¢¤Ë¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Ï¡¢²¦¼¼Æþ¤ê¤·¤Æ°ÊÍèÄ¹¤¯¾®»ù¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Î»Ù±ç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2012Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¥Ñ¥È¥í¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»ÜÀß¤Î1¤Ä¤Ë¡¢¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥°¥ê¥¢¾®»ù¥Û¥¹¥Ô¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯1·î¡¢¤¬¤ó¤¬´²²ò¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¸å¡¢ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¥Æ¥å¡¦¥Ï¥Õ¥¡¥ó¾®»ù¥Û¥¹¥Ô¥¹¤À¤Ã¤¿¡£±Ñ²¦¼¼¤ÏÆüËÜ»þ´Ö1·î31Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÈÞ¤Î¥Æ¥å¡¦¥Ï¥Õ¥¡¥ó¾®»ù¥Û¥¹¥Ô¥¹Ë¬Ìä¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£2001Ç¯°ÊÍè¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¿Æ±ÃÄÂÎ¤Î¥Ñ¥È¥í¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£