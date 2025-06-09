¡Ö¥Ò¥Ã¥È¡×¤Ï¥Í¥ªÉÔÆ°»ºÌÃÊÁ¡© ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº¤¬¸ì¤ëÃíÌÜ³ô¤È¡Ö¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È¡×¤ÎÆ°¸þ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Â¶È²È¤ÎÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ø¡Ú³ô¥é¥¤¥Ö¡Û¿·µ¬¾å¾ì¥Ò¥Ã¥È¤È¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¥Í¥ªÉÔÆ°»ºÌÃÊÁ¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·µ¬¾å¾ì³ô¡Ö¥Ò¥Ã¥È¡ÊHit¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó´û¾å¾ì³ô¡Ö¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤«¤é±Ô¤¤Ê¬ÀÏ¤ÈÄó¸À¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢ÅÄÃ¼»á¼«¿È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤Ë³ô²Á¤¬µÞÆ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Öº£Ä«¤À¤±¤Çº£2000Ëü¤°¤é¤¤´Þ¤ßÁý¤¨¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö°¤¤µ¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î²Á³Ê·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÞÆ»þ¤ÎÃ»´üÅª¤ÊÇäÇã¤ò·«¤êÊÖ¤¹Åê»ñ²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÊÒ»³¹¸»á¤Î¡Ö¥¤¥Ê¥´¤¬Íè¤ë¤È¤½¤Î¸å¤Î²Á³Ê·ÁÀ®¤¬Íð¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤«¤¨¤Ã¤Æ¼ÙËâ¤À¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò°úÍÑ¤·¡¢¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£³ô¼ç¤È¤·¤Æ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅÓÃæ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÇã¤¤ÃÍ¤ÈÇä¤êÃÍ¡×¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÅÄÃ¼»á¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È¤ÎÎ®Æ°À¸þ¾åºö¤È¤·¤Æ¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¡ÊÊÝÍ³ô¤ò¡Ë50.1¡ó¤Ë¡Ê¸º¤é¤¹¤Ù¤¡Ë¡×¡Ö¸øÊçÁý»ñ¤·¤ÆÇö¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÄó¸À¡£ÆÃ¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬²áµî¤Ë¹Ô¤Ã¤¿MS¥ï¥é¥ó¥È¡Ê¹Ô»È²Á³Û½¤Àµ¾ò¹àÉÕ¤¿·³ôÍ½Ìó¸¢¡Ë¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¤¢¤ìMS¥ï¥é¥ó¥È¤È¤«CB¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë°²½¤ä¤ó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ìMS¥ï¥é¥ó¥È¤Ç¾å¤¬¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤«ÀµÄ¾Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿·µ¬¾å¾ì¡ÊIPO¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ë²°³°¹¹ð´ë¶È¡Ö¥Ò¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÄÃ¼»á¤Ï¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¡Ö3D¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÏÌÌÇò¤¤¡×¡Ö½ÂÃ«¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹¹ð¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì½ê¤Î»ÅÆþ¤ì¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¢±Ä¶È¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¿âÄ¾Åý¹ç¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐÅª¤Ê¶¯¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¹ç¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë²ñ¼Ò¤Ã¤ÆÂ¾¤Ë¤¢¤ó¤ÞÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¤Î²ÔÆ¯Î¨KPI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶â³Û¥Ù¡¼¥¹¤Ç·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÄã¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥É¤òÂ¿¤¯¸«¤Æ¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢IPO¤Ø¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¸øÊç¤Ç¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö²¶¤Ï¿½¤·¹þ¤â¤¦¤«¤Ê¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÅÄÃ¼»á¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤ò¡ÖÊâ¤¤¤Æ¤ë¿Í¤Ë±ÇÁü¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¸¢Íø¤òÇã¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤è¤Í¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤ÏÉÔÆ°»º¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¶á¤¤¡Ö¥Í¥ªÉÔÆ°»ºÌÃÊÁ¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄÃ¼»á¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥ê¥Ã¥Á¤ä¥Ò¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÅê»ñ¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òµó¤²¡¢¤³¤ì¤é¤ò¡Ö¥Í¥ªÉÔÆ°»ºÌÃÊÁ¡×¤È¸Æ¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÄÃ¼»á¤Î±Ô¤¤Ê¬ÀÏ¤ÈÈ¯¸À¤Ë°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤º¡¢ÅÄÃ¼»á¼«¿È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤Ë³ô²Á¤¬µÞÆ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Öº£Ä«¤À¤±¤Çº£2000Ëü¤°¤é¤¤´Þ¤ßÁý¤¨¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö°¤¤µ¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î²Á³Ê·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÞÆ»þ¤ÎÃ»´üÅª¤ÊÇäÇã¤ò·«¤êÊÖ¤¹Åê»ñ²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÊÒ»³¹¸»á¤Î¡Ö¥¤¥Ê¥´¤¬Íè¤ë¤È¤½¤Î¸å¤Î²Á³Ê·ÁÀ®¤¬Íð¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤«¤¨¤Ã¤Æ¼ÙËâ¤À¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò°úÍÑ¤·¡¢¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£³ô¼ç¤È¤·¤Æ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅÓÃæ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÇã¤¤ÃÍ¤ÈÇä¤êÃÍ¡×¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÅÄÃ¼»á¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È¤ÎÎ®Æ°À¸þ¾åºö¤È¤·¤Æ¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¡ÊÊÝÍ³ô¤ò¡Ë50.1¡ó¤Ë¡Ê¸º¤é¤¹¤Ù¤¡Ë¡×¡Ö¸øÊçÁý»ñ¤·¤ÆÇö¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÄó¸À¡£ÆÃ¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬²áµî¤Ë¹Ô¤Ã¤¿MS¥ï¥é¥ó¥È¡Ê¹Ô»È²Á³Û½¤Àµ¾ò¹àÉÕ¤¿·³ôÍ½Ìó¸¢¡Ë¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¤¢¤ìMS¥ï¥é¥ó¥È¤È¤«CB¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë°²½¤ä¤ó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ìMS¥ï¥é¥ó¥È¤Ç¾å¤¬¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤«ÀµÄ¾Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿·µ¬¾å¾ì¡ÊIPO¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ë²°³°¹¹ð´ë¶È¡Ö¥Ò¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÄÃ¼»á¤Ï¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¡Ö3D¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÏÌÌÇò¤¤¡×¡Ö½ÂÃ«¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹¹ð¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì½ê¤Î»ÅÆþ¤ì¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¢±Ä¶È¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¿âÄ¾Åý¹ç¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐÅª¤Ê¶¯¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¹ç¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë²ñ¼Ò¤Ã¤ÆÂ¾¤Ë¤¢¤ó¤ÞÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¤Î²ÔÆ¯Î¨KPI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶â³Û¥Ù¡¼¥¹¤Ç·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÄã¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥É¤òÂ¿¤¯¸«¤Æ¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢IPO¤Ø¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¸øÊç¤Ç¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö²¶¤Ï¿½¤·¹þ¤â¤¦¤«¤Ê¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÅÄÃ¼»á¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤ò¡ÖÊâ¤¤¤Æ¤ë¿Í¤Ë±ÇÁü¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¸¢Íø¤òÇã¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤è¤Í¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤ÏÉÔÆ°»º¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¶á¤¤¡Ö¥Í¥ªÉÔÆ°»ºÌÃÊÁ¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄÃ¼»á¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥ê¥Ã¥Á¤ä¥Ò¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÅê»ñ¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òµó¤²¡¢¤³¤ì¤é¤ò¡Ö¥Í¥ªÉÔÆ°»ºÌÃÊÁ¡×¤È¸Æ¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÄÃ¼»á¤Î±Ô¤¤Ê¬ÀÏ¤ÈÈ¯¸À¤Ë°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ïµ¡Ç½¤·¤¿¤Î¤«¡© °¯ÈþÊÛ¸î»Î¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡TOB¤Î²ÝÂê
ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº»á¤¬¡ÖÍø±×¡×¤È¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¡×¤Î°ã¤¤¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª ¹õ»úÅÝ»º¤òËÉ¤°·Ð±Ä¤Î´ðËÜ
»Ô¾ì¤ÎÆ©ÌÀÀ¤òÌä¤¦ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº»á¤ÎÈ¯¸À¡¢YouTube¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿ËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡TOB¤È¥ª¥ë¥Ä¼ÒÌäÂê
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¡Ö°¦¤ÈÀ¿¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥ÈÅê»ñ²È¡×ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº¤Ç¤¹¡£ËÙ¹¾µ®Ê¸¤µ¤ó¤äÁ°ß·Í§ºî¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤È¤·¤Æ´Ö¶á¤ÇÁÏ¶È¥ª¡¼¥Ê¡¼¼ÒÄ¹¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢LINE¤äZOZO¤Ç¼¹¹ÔÌò°÷¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¡¢NTT¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤Ç¡¢¼Ò°÷¤È¤·¤ÆIT´ë¶È¤òÃæ¤«¤é¸«¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢³ô¼°Åê»ñ¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÃÎÅª¥²¡¼¥à¤Î³Ú¤·¤ß¤È´î¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¶ì¤·¤ß¤È¶²¤í¤·¤µ¤òÆ°²è¤Ç¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤ò¹þ¤á¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
youtube.com/@tabbata/videos YouTube