¡ÚÂç¿Íµ¤¤ª¤ê¤¬¤ßºî²È¥«¥ß¥¥£¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Û»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡ª¤ª¤ê¤¬¤ß¤Î¿·¤·¤¤Í·¤ÓÊý¤¬¤Ò¤í¤¬¤ë¡Ø¥«¥ß¥¥£¤Î¤ª¤ê¤¬¤ß¤¢¤½¤Ó¡Ù
¤ª¤ê¤¬¤ßºî²È¥«¥ß¥¥£¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
ÎáÏÂ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤ê¤¬¤ßËÜ*¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥«¥ß¥¥£¤Îµ¨Àá¤Î¤ª¤ê¤¬¤ß¡Ù¡Ê¥«¥ß¥¥£ Ãø¡¿ÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò ´©¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃø½ñ¤ä¡¢Æ°²è¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¤ª¤ê¤¬¤ßºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¡¢¿Íµ¤¤ª¤ê¤¬¤ßºî²È¤Î¥«¥ß¥¥£¤µ¤ó¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¿·´©¡Ø¥«¥ß¥¥£¤Î¤ª¤ê¤¬¤ß¤¢¤½¤Ó¡Ù¡Ê¥«¥ß¥¥£ Ãø¡¿ÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò ´©¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ø¥«¥ß¥¥£¤Î¤ª¤ê¤¬¤ß¤¢¤½¤Ó¡Ù¤Ï¡¢¥«¥ß¥¥£¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â ¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯Îð¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤¿¤½¤¦¡£º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÁ°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎËÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Î¢Â¦¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*½¸·×´ü´Ö¡§2019Ç¯5·î1Æü～2025Ç¯3·î31Æü½ñÀÒ¡ä¼ê·Ý¡ÚCDP CANTERA Ä´¤Ù¡Û¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡§¼ò°æ°¼»Ò¡¡»£±Æ¡§ÎëÌÚ¹¾¼Â»Ò¡ÊºîÉÊ¼Ì¿¿¡Ë
¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤ë
Âç¿Í¼«¿È¤â³Ú¤·¤á¤ë¿È¶á¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
――¡Ø¥«¥ß¥¥£¤Î¤ª¤ê¤¬¤ß¤¢¤½¤Ó¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥«¥ß¥¥£¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤«¤ï¤¤¤¯¡¢ÀÞ¤êÊý¤â¤«¤ó¤¿¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥«¥ß¥¥£¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ËÜ¤Ï¡¢¾®³Ø¹»Ãæ³ØÇ¯¤¯¤é¤¤¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤éÂç¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤á¤ÎºîÉÊ¤â´Þ¤ó¤À¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤ò¤°¤Ã¤È²¼¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½¢³ØÁ°¤«¤é¾®³Ø¹»£±¡¢£²Ç¯À¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢ÀÞ¤ê¹©Äø¤¬¾¯¤Ê¤á¤Ç¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤¬¶µ¤¨¤ä¤¹¤¤¤«¤É¤¦¤«¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¼«¿È¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥«¥ß¥¥£¡§ÀèÀ¸Êý¤ä¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ð¸î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¤ª¤ê¤¬¤ß¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëè·î¤Î¼¼Æâ¾þ¤ê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¥«ー¥É¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡£Âç¿Í¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤¬¤ß¤Ï¡¢¤ª»Å»ö¤È¤·¤Æ¤ä¿¦¾ì¤Ç»È¤¦¤¿¤á¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»×¤ï¤ºÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¤´¼«¿È¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¤Í¡£
――¤ª¼÷»Ê¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¡¢¤ª¤ê¤¬¤ß¤Î¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤Æ¤Ï¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥«¥ß¥¥£¡§¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢»ä¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÅÐ¾ì¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿©¤ÙÊª¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸ÄÊÌ¤ËÀÞ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ïÎà¤âÉý¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÀÞ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤ªÅ¹²°¤µ¤ó¤´¤Ã¤³¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹²°¤µ¤ó¤´¤Ã¤³¡¢¤¤»¤«¤¨Í·¤Ó¡Ä¡Ä
¤¢¤ì¤³¤ìÉÕ¤±¤«¤¨¡¢Í·¤ÓÊý¤¤¤í¤¤¤í
――¤ªÅ¹²°¤µ¤ó¤´¤Ã¤³¤Ë»È¤¦²°Âæ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤µÇÜÁý¤Ç¤¹¤Í¡£
¥«¥ß¥¥£¡§ÀÞ¤ë¤³¤È¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥ÈÅª¤ÊÉôÊ¬¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Í·¤Ó¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¤¤»¤«¤¨Í·¤Ó¤Ç¤â¡¢ÂÎ¤È¤ªÍÎÉþ¤È´é¤ÈÉÕ¤±¤«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È£±ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î¤ª¿Í·Á¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¡£
¥«¥ß¥¥£¡§»æ¤Î¤¤»¤«¤¨¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸ü»æ¤òÀÚ¤êÈ´¤¤¤Æ¡¢¥Ä¥áÉôÊ¬¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤ÆÉÕ¤±¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬ÀÎ¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¤ê¤¬¤ß¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤ä¤êÊý¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¤¤»¤«¤¨¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤â¿ÍÊª¤Î·Á¤ÎºîÉÊ¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¤ÎÀèÀ¸¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±à»ù¤Ë»÷¤»¤¿´é¤òÉÁ¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Âç¿Í¤ÎÊý¤¬¿ä¤·¤Î¥«¥éー¤Çºî¤Ã¤Æ´é¤äÈ±·¿¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÉþÁõ¤äÈ±·¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹¥¤ß¤Î¤ª¿Í·Á¤òºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ò¤é¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤â10¼þÇ¯¡£
¥«¥ß¥¥£¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¸½Âå¤ª¤ê¤¬¤ß
――¤ª¤ê¤¬¤ßÍ·¤Ó¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥ß¥¥£¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ïº£¤Î»þÂå¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¥«¥ß¥¥£¡§¤½¤â¤½¤â¡¢»ä¼«¿È¤¬¹¥¤¤À¤È»×¤¨¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢ºîÉÊºî¤ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÅÁ¾µ¤ª¤ê¤¬¤ß¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢10Ç¯Á°¤Ï ¡È¤«¤ó¤¿¤ó¡É ¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤À¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
――¤½¤Î¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤ê¤¬¤ßºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Èºî²È³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥«¥ß¥¥£¡§ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¤ê¤¬¤ßºîÉÊ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇInstagram¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù»ý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
――10Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤ª¤ê¤¬¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ²½¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥«¥ß¥¥£¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤ê¤¬¤ß¤Ï½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤À¤Ê¤ÈÆü¡¹´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î»Í³Ñ¤¤»æ¡É ¤È¤¤¤¦À©Ìó¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®ÆÏ¤¤¤¿ËÜ¤ÎÈ¿¶Á¤äÆüº¢¤ÎºîÉÊºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£