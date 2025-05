公園のベンチに腰掛けるとき、あえて誰も座っていないベンチを探す方が多いかもしれません。でも、そうはいきそうにないベンチが作られました。

↑バインダーさんが作った「バランスベンチ」(画像提供/Yanko Design)。

独ベルリンを拠点とするアーティストのマーティン・バインダーさんが作った最新作は「バランスベンチ」。中央にしか支柱がないため、1人で座ろうとしても、シーソーのようにバランスがうまく取れないのです。

バランスを取って座るためには、少なくとも2人が必要。しかもお互いにコンタクトを取りながら、座る位置も調整しなければなりません。長さが4.5メートルで最大8人が座れるため、座る人の体重や位置によっても、声を掛け合いながら調整する必要が出てくるでしょう。

このベンチの目的は、まさにそのような人とのコミュニケーションを取ること。もともと2021年のパブリックアートフェスティバルのために考えられた作品でしたが、コロナ禍だったこともあり、いまようやく日の目を見ることになったのです。

人々が集まる公園だからこそ、知らない人同士も自然と会話が生まれる。そんな仕掛けが、コミュニティアートには求められてくるのかもしれません。

【主な参考記事】

Yanko Design. Communal bench is also a kinetic installation to foster interaction. May 21 2025

ガーデンマスター(Gardenmaster) ガーデンベンチ パークベンチ 幅110×奥行56×高さ69cm スチールベンチ パー... 9,980円(05/25 11:01時点) Amazon楽天市場 Amazon の情報を掲載しています

※この記事は本サイト(GetNavi web)でご覧になるとアフィリエイト広告が掲載されています。リンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。 ※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。