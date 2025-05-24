¡ÖÄ«¤ÎË»¤·¤¤»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ë»×¤ï¤º¼ê¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×²Ï¹çÍ¥¼Â¤¬Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù»ëÄ°¼Ô¤ò¡È¤â¤é¤¤µã¤¡É¤µ¤»¤¿¡ÈÇ÷¿¿¤Î3Ê¬´Ö¡É
¡¡¤¤¤ÞºÇ¤â¤ªÃã¤Î´Ö¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦²Ï¹çÍ¥¼Â¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¥É¥é¤³¤ÈNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎËå¡¦Íö»Ò¤ò¹ª¤ß¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç±é¤¸¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Èº§Ìó¼Ô¡É¤Î»à¤ËÊòÁ³¡Ä»ëÄ°¼Ô¤ò¡È¤â¤é¤¤µã¤¡É¤µ¤»¤¿²Ï¹çÍ¥¼Â¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó
¡¡ÆÃ¤Ëº§Ìó¼Ô¡¦¹ë¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤ÎÀï»à¤ÎÊó¤»¤¬ÆÏ¤¤¤¿Âè8½µ¡Ê5·î19Æü¡Á23Æü¡Ë¤Ï²Ï¹ç¤ÎÆÈÃÅ¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°Instagram¤è¤ê
Ê¿À®À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡È¾¼ÏÂ¤Î½÷¡É¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦
¡¡²Ï¹ç¤Ï2019Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é¡¢¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼·Ï¤Î±Ç²è¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤òÁ´¹ñ¶è¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯1·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤À¡£
¡¡¡È¤Õ¤Æ¤Û¤É¡É¤ÎÎ¬¾Î¤ÇÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢¥¯¥É¥«¥ó¤³¤ÈµÜÆ£´±¶åÏº¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¤â½Ð±éÃæ¤Î°¤Éô¥µ¥À¥òÊ±¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤ÎÄã¤¤¾¼ÏÂ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¦»ÔÏº¤¬¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥³¥á¥Ç¥£¡£²Ï¹ç¤ÏÈó¹Ô¤ËÁö¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¿´º¬¤ÏÍ¥¤·¤¤»ÔÏº¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦½ã»Ò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿À®¡Ê¤·¤«¤â2000Ç¯¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÃæ¿¹ÌÀºÚ¥Ø¥¢¤Ë¥í¥ó¥°¾æ¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥Ð¥ó½÷»Ò¹âÀ¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î»Ò¤ÏÃ¯¡©¡×¤ÈÏÃÂêÁûÁ³¤Ë¡£»³¸ýÉ´·Ã¤äÃæ¿¹ÌÀºÚ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¾¼ÏÂ¤Î¥à¡¼¥ÉÉº¤¦´éÎ©¤Á¤äÐÊ¤Þ¤¤¤¬Â¾¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÊüÁ÷Á°¤«¤éÂ¿Âç¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²Ï¹çÍ¥¼Â¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÌ¾±é¤ÇÆü¡¹ÏÃÂê¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ï¹ç¤¬±é¤¸¤ëÍö»Ò¤ÏÄ«ÅÄ»°»ÐËå¤Î¼¡½÷¤Ç¡¢½÷³Ø¹»Â´¶È¸å¤ÏÍ¹ÊØ¶É¤Ë¶Ð¤á¡¢²È·×¤ò»Ù¤¨¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¡£ÁÄÉã¡¦³ø¼¡¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤¬±Ä¤àÀÐºàÅ¹¤ÇÆ¯¤¯¼ã¤ÀÐ¹©¡¦¹ë¤Ë¿ÍÃÎ¤ì¤ºÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ëÌò¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÈë¤á¤¿¤ëÎø¿´¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè12²ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥ó¿©¤¤¶¥Áö¤Î¥·¡¼¥ó¡£ÅöÆü¡¢½Ð¾ì¼Ô¤Î¼õÉÕ¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Íö»Ò¤Î¤â¤È¤Ë¹ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¾¯¤·¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¸å¡¢¼õÉÕÉ½¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òµÆþ¤¹¤ë¹ë¡£¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ë¤ò°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ëÆ·¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ËÁ°È±¤òÀ°¤¨¤ë»ÅÁð¤À¤±¤Ç²Ï¹ç¤ÏÍö»Ò¤ÎÎø¿´¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¾¯¤Ê¤¤¥»¥ê¥Õ¤Ç¤â¿´¤òÄÏ¤à¡È¼õ¤±¤Î±éµ»¡É
¡¡±éµ»¤ÏÂç¤¤¯¡¢¼«¤é¤ÎÌò¤Î°Õ¸«¤ä´¶¾ð¤òÁ°ÌÌ¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ë¡È¹¶¤á¡É¤Î±éµ»¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÈ¿±þ¤òÊÖ¤¹¡È¼õ¤±¡É¤Î±éµ»¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢²Ï¹ç¤Ï¸å¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤ÇÐÍ¥¤À¡£ÆÃ¤ËÍö»Ò¤Ï¹µ¤¨ÌÜ¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Âæ»ì¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¸÷¤ë¤Î¤¬¡¢²Ï¹ç¤ÎÉ½¾ð¤ä»ëÀþ¤ÎÆ°¤¡¢ÐÊ¤Þ¤¤¡¢»ÅÁð¤Ê¤É¤ÇÌò¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊª¸ì¤ë¡È¼õ¤±¡É¤Î±éµ»¡£Ä«¥É¥é¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸áÁ°8»þ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²ñ¼Ò¤ä³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Î»ÙÅÙ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ëË»¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ²Ï¹ç¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±Èà½÷¤Ë¤Ä¤¤¼ê¤ò»ß¤á¤Æ¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊµÛ°úÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò´°Á´¤ËÄÏ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Âè29²ó¤ÇÍö»Ò¤È¹ë¤¬ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤À¡£¹ë¤Î½ÐÀ¬¤¬·è¤Þ¤ë¤â¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿Íö»Ò¡£ÁÔ¹Ô²ñ¤ÎÆü¤âÀÅ¤«¤ËÀÊ¤ò³°¤·¡¢Ä«ÅÄ²È¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¹ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤¬¡¢¡Ö¤¤Ã¤È¤â¤ó¤Æ¡ÊÌá¤Ã¤Æ¡Ë¤¤Æ¤è¡£¤¤Ã¤È¤ä¤Î¤¦¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹ë¤¬°Õ¤ò·è¤·¤Æ¡ÖÌµ»ö¤â¤ó¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤ï¤·¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤¿²Ï¹ç¤ÎÈ¿±þ¤Ï¸þ¤³¤¦²¿Ç¯¡¢²¿½½Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Íö»Ò¤Ï¹ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶Ã¤¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È¤è¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¸å¤º¤µ¤ê¤¹¤ë¡£Ä¹Ç¯¤ÎÎø¤¬À®½¢¤·¡¢´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¹ë¤È¤ÏÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¹ë¤Á¤ã¤ó¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦¤¤¤Æº£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤¬¡©¡×¤È¤¤¤¦Âæ»ì°Ê¾å¤Ë¡¢Æ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤ë»ÅÁð¤ÈÈý´Ö¤Ë¥·¥ï¤ò´ó¤»¤ÆÎÞ¤ò´®¤¨¤ëÉ½¾ð¤¬¤½¤Î³ëÆ£¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢º£ÅÄÈþºù±é¤¸¤ë¤Î¤Ö¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢Íö»Ò¤¬¡Ö¤¦¤Á¡¢¤ª¤Þ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤¦¤ó¤È¹¥¤¤Á¤ä¡Ä¡Ä¡£¹ë¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤¬¤ä¤¡¢¤â¤ó¤Æ¤¤Æ¤è¡×¤È¹ë¤ËÅÁ¤¨¡¢2¿Í¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯·ë¤Ð¤ì¤ë¡£Íö»Ò¤Ï¹ë¤¬Ëþ´ü½üÂâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆü¤ò»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤ÆÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿¡£
²Ï¹çÍ¥¼Â¤¬¡È¹¶¤á¡É¤ËÅ¾¤¸¤¿°µ´¬¤Î3Ê¬´Ö
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Âè37²ó¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¹ë¤ÎÀï»à¤¬È½ÌÀ¡£³ø¼¡¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤ò¼õ¤±¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿Íö»Ò¤ÎÌÜ¤Ë»àË´¹ðÃÎ½ñ¤¬Î±¤Þ¤ë¡£²Ï¹ç¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤«¤éÍö»Ò¤Î´¶¾ð¤¬ÀÅ¤«¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£ÎÞ¤¬°ìÅ©¤â½Ð¤Ê¤¤¤Û¤Éè«Á³¼«¼º¤È¤·¡¢¼þ¤ê¤¬¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀï»à¤·¤¿¹ë¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÎ©ÇÉ¤À¡×¤È¸À¤¦¤Î¤ò¡¢²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤¿¤ÀÌÛ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Íö»Ò¡£
¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾ï¤Ë¡È¼õ¤±¡É¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¹¶¤á¡É¤ËÅ¾¤¸¤¿»þ¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¡£²Ï¹ç¤¬¤ª¤½¤é¤¯ËÜºî¤Ç½é¤á¤Æ´¶¾ð¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè38²ó¤Î¥é¥¹¥È3Ê¬¡£
¡¡¹ë¤È¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤»×¤¤½Ð¤¬»Ä¤ë¶õ¤ÃÏ¤Ç°ì¿ÍÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤¿Íö»Ò¤Ï¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ö¤Ë¡Ö¤É¤³¤¬Î©ÇÉ¤Ê¤¬¤Ç¡£ ¤ß¤ó¤Ê¤¬Î©ÇÉ¤ä¤È¸À¤¦ÅÙ¤Ë¡¢²¿¤Ù¤ó¤â²¿¤Ù¤ó¤âÊ¹¤¯ÅÙ¤Ë¡Ä¡Ä¤¦¤Á¤Ï²ù¤·¤å¤¦¤Æ¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤¹¡£¤À¤¬¡¢½÷»Ò»ÕÈÏ³Ø¹»¤Ç°¦¹ñ¿´¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡Ö¹ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÀï»à¤òÃ¯¤è¤ê¤âÍö»Ò¤¬¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤Á¤ã¤é¤ó¤È¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤òÀË¤·¤Þ¤º¤ËÀï¤¦¤³¤È¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬Àï»à¤·¤Æ¤âÈá¤·¤à¤è¤ê¡¢¤Þ¤ºÎ©ÇÉ¤À¤È¾Î¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬Åö»þ¡¢Ã¯¤â¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡ÈÀµµÁ¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Íö»Ò¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö¥¦¥½¤Ã¤Ñ¤Á¤ä¡ª¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ï¹ë¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤¬¤ä¤¡ª¡¡ÀäÂÐ¤Ë¤â¤ó¤Æ¤¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤¬¤è¡ª¡¡¹ë¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¤â¤ó¤Æ¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤¬¤ä¤¡ª¡×¡Ö¤¦¤Á¤ÏÎ©ÇÉ¤é¤¢¤Æ¡Ä¡Ä·è¤·¤ÆÎ©ÇÉ¤é¤¢¤Æ»×¤ï¤ó¤¡ª¡×¤ÈÀïÁè¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò¶«¤Ö¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¿Í¤Ïµã¤¤¿¤¯¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯µã¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¤Ç¤â¡¢¿´¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Î¤«¤ËÅÁ¤¨¤ëÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤ËÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¡È¤â¤é¤¤µã¤¡É¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤ÀÁ´ÂÎ¤Î3Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢²Ï¹ç¤Î±éµ»¤ÏÀ®½Ï¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Íö»Ò¤Ï¤Þ¤À10Âå¡£¹ë¤È¤ÎÈá¤·¤¤ÊÌ¤ì¤ò¶»¤ËÈà½÷¤¬¤³¤ÎÀè¤ÎÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£²Ï¹ç¤ÎÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯±éµ»¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÆÑ ¤È¤ê»Ò¡Ë