SEVENTEEN¡¦¥¦¥¸¡¢Ãøºî¸¢ÎÁ¤Ï·å°ã¤¤¡©¥Û¥·¤â¶Ã¤¤¤¿¡ÈÄÌÄ¢¤ÎÃæ¿È¡É¡ÖÂ©»Ò¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
SEVENTEEN¡¦¥¦¥¸¤ÏÃøºî¸¢ÎÁ¤À¤±¤Ç¤¤¤¯¤é²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Ûºî¶Ê¤ÇÇüÂç¤Ê°õÀÇ¤ò²Ô¤°´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ëBEST5¡ª
4·î15Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTEO¡×¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥í¥ó¥É¥ê¥Ã¥×2¡Ù¤Ë¤Ï¡¢SEVENTEEN¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¡Ö¥Û¥·¡ß¥¦¥¸¡×¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î2¿Í¤Ï3·î¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØBEAM¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÏÃÂê¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¸¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥Û¥·¤Ï¡ÖÄÌÄ¢¤¬¾ÚÌÀ¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢À®¸ù¤·¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¥¦¥¸¤ÎÃøºî¸¢ÎÁ¤¬·å°ã¤¤¤Î³Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥¦¥¸¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤â½Ð¤Ê¤¤¤·¡¢¹¹ð¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤À¤«¤é¥¦¥¸¤¬ºî»ì¤ò¤·¤í¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤¹¤°¤ä¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÍßÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×
¥¦¥¸¤Ï¤½¤Î²£¤ÇËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡È¼ÂÀÓ¤¬¾ÚÌÀ¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤Î°Ò¸·¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Ãøºî¸¢ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ÏÌó200¶Ê¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¥Û¥·¤Ï¡¢¥¦¥¸¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤ÄÌÄ¢»Ä¹â¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Öºî¶È¼¼¤Ë¤¤¤¿¤È¤¡¢¥á¡¼¥ë¤ÇÃøºî¸¢ÎÁ¤ÎÄÌÃÎ¤¬Íè¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡×¤È¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¡ÖºÇ¹â¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¿·¿Í¤Îº¢¤«¤é¤³¤ì¤À¤«¤é¡¢º£¤Ï¤â¤¦¡Ä¡×¤È¥¦¥¸¤ÎÃøºî¸¢ÎÁ¤ÎµÞ¾å¾º¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¼¡¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤é¡¢¥¦¥¸¤ò¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤Æ»º¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥¦¥¸¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤Ê¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±À¤¤ÎÃæ¤ò³Ú¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤«¡¢¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÍßÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÏÈþ¤·¤¯¡¢²÷Å¬¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¥Û¥·¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Ö°Õ¸«¤äÌäÂê¤¬Â¿¤¤¤È¥¦¥¸¤¬ÂçÊÑ¤À¤«¤é¡¢¥¦¥¸¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Ç·èÄê¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¦¥¸¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Ï¹¬±¿¤À¡£¼«Ê¬¤¬Ë¾¤à¶Ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿Á´¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È²º¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬²Î¤¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥¸¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡£²Î»ì¤ò½ñ¤±¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë½ñ¤¯¡×¤È¥¦¥¸¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°¦¾ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¤Ê¤ª¥¦¥¸¤È¥Û¥·¤¬½êÂ°¤¹¤ëSEVENTEEN¤Ï¡¢4·î24¡¦26¡¦27Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢5·î10¡¦11Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖSEVENTEEN 2025 JAPAN FAN MEETING ¡ÈHOLIDAY¡É¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥¦¥¸ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯À¸¤Þ¤ì11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¤¡¦¥¸¥Õ¥ó¡£¡È²»³Ú¤Î¿À¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡ÉSEVENTEEN¤ÎÅ·ºÍ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥ÁèÎ¨300ÇÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢PLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤Ë¡£·ÝÌ¾¤Ç¤¢¤ë¥¦¥¸¡ÊWOOZI¡Ë¤ÎÍ³Íè¤Ï¡Ö²æ¤é¤¬¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë´Ú¹ñ¸ì¡Ö¥¦¥ê¡×¤È¡¢ËÜÌ¾¤Î¡Ö¥¸¥Õ¥ó¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤ÈÇò¤¤È©¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¸«¤»¤ë¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»ÅÁð¤äÉ½¾ð¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Û¥· ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯6·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¯¥©¥ó¡¦¥¹¥Ë¥ç¥ó¡£2015Ç¯5·î26Æü¤ËSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Û¥·¡×¤È¤¤¤¦³èÆ°Ì¾¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»þ¤ÎÌÜ¤¬¸×¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¸×¤òÉ½¤¹¡Ö¥Û¥é¥ó¥¤¡×¤È»ëÀþ¤òÉ½¤¹¡Ö¥·¥½¥ó¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¡£ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤ë»Ñ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸«¤é¤ì¡¢ÅØÎÏ²È¤Ç¥Õ¥¡¥ó»×¤¤¤Ê°ìÌÌ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£