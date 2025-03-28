¡ÖLINE¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤Ç¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤¬Â¾¿Í¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¾å¤ËÉ½¼¨¡ÄÁíÌ³¾Ê¤¬¡ÖLINE¥ä¥Õ¡¼¼Ò¡×¤Ë¹ÔÀ¯»ØÆ³
LINE¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤¬´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Â¾¿Í¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¾å¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Ï±¿±Ä¸µ¤ÎLINE¥ä¥Õ¡¼¼Ò¤Ë¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
LINE¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¼Ì¿¿¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯11·î¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤¬Ìµ´Ø·¸¤ÎÂ¾¿Í¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¡¢¿ä·×¤Ç13Ëü5000¿Í¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤ë¡ÖÄÌ¿®¤ÎÈëÌ©¡×¤ÎÏ³¤¨¤¤¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢±¿±Ä¸µ¤ÎLINE¥ä¥Õ¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤äÍøÍÑ¼ÔÂÐ±þ¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆâ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬9700Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ëLINE¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·¡¢50Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÎ®½Ð¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£