SKY-HI率いるBMSGとちゃんみながタッグを組んだガールズグループオーディション「No No Girls」(通称:ノノガ)から誕生した7人組ガールズグループ・HANA(ハナ)が、3月1日に東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された『第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER』(以下、TGC)に出演した。2025年1月11日にKアリーナ横浜で行われた最終審査イベント「No No Girls THE FINAL」には、7,000人を超える応募者の中から選ばれた30人が参加し、一般チケットはわずか3分で完売するなど大きな注目を集めた。ステージにはCHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAの7人が登場。パフォーマンスの幕開けを飾ったのは、1月31日に配信がスタートしたプレデビュー曲「Drop」。この曲はオーディション最終審査のグループ課題曲でもあり、会場を一気に引き込んだ。MCでは、メンバーが一人ずつ自己紹介。KOHARUは、今年20周年を迎えたTGCに触れ、「私は2005年生まれ。TGCと同い年です!」とVサインを作り、観客から温かい声援を浴びた。続くNAOKOも「私も同い年です!」と明かし、二人で腕を絡ませて笑い合う微笑ましい場面も見られた。CHIKAは「実は私たち、デビュー前で、グループを結成してお客様の前でパフォーマンスをするのは、初めてだったんです。皆さん、楽しめましたか?」と問いかけると、客席から大歓声が沸き起こり、「嬉しい!」と笑顔で喜びを弾ませた。続く2曲目は、オーディションの第5次審査課題曲だった「Tiger」。楽曲の中盤では、メンバーがランウェイに繰り出しながら歌唱し、圧巻のステージングで観客を魅了した。2005年にスタートし、年2回のペースで開催されている日本最大級のファッションイベントTGCは、インターネット放送局・ABEMAでの無料生中継に加え、TGC公式YouTube、X、TikTokでも限定コンテンツが配信された。翌日の公式発表によると、総体感人数は来場者を含め「延べ500万3,900名(来場者数:約18,900名、視聴者数:約4,985,000名)」という記録的な数字を達成した。

▲HANA(写真左から)YURI、CHIKA、KOHARU、MAHINA、MOMOKA、JISOO、NAOKO

▲力強い歌声で観客を魅了した、HANA

▲ランウェイに繰り出し、声援を浴びた

▲MAHINA