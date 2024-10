世界新記録樹立！1辺約0.5cmの世界最小のルービックキューブがギネス世界記録™【最小のパズルキューブ】に認定

(左から) 『Rubik 80/50 Fifty Years of Magic ルービック80/50 マジックの50年』アカデミーダイレクター プシュプク・バラージュ氏、駐日ハンガリー国特命全権大使 オルネル=バーリン・アンナ閣下、株式会社メガハウス 代表取締役社長 佐藤 明宏氏、ギネス世界記録公式認定員 ジャスティン・パターソン氏、株式会社メガハウス トイ事業部 商品担当 武智 亮氏株式会社メガハウスが、ルービックキューブ50周年を記念して開発した特別仕様のルービックキューブが、ギネス世界記録™に挑戦し、2024年8月23日(金)に「最小のパズルキューブ(※1)」として新たな記録0.49僂鮗立したことを発表した。これに伴い、10月3日(木)、「究極最小ルービックキューブ」発表会が開催され、ギネス世界記録™公式認定員のジャスティン・パターソン氏より公式認定証が贈呈された。※1:公式登録名 Smallest rotating puzzle cube

■ギネス世界記録 公式認定証が贈呈された(左から)ギネス世界記録公式認定員 ジャスティン・パターソン氏、株式会社メガハウス 代表取締役社長 佐藤 明宏氏公式認定証を授与された株式会社メガハウスの佐藤明宏社長は、「ギネス世界記録として認定いただきましたことが、本当に嬉しいです。こうして認定証を手にすると実感がわきます。まさに4年の間、製作に携わったスタッフと株式会社入曽精密様とのコラボレーション、情熱が生んだものです。この喜びを皆様と分かち合いたいです。ありがとうございます。」とコメントした。ルービックキューブ世界大会2011 片手部門 チャンピオン 伏見 有史氏究極最小ルービックキューブを回している様子1円玉と1セントと究極最小ルービックキューブの対比■「究極最小ルービックキューブ -0.50cm 超精密金属製-」として発売「究極最小ルービックキューブ -0.50cm 超精密金属製-」は、ギネス世界記録™認定の最小のパズルキューブと同工程で製作された商品。1辺の大きさが約0.50cm、本体の各マスが約 0.16cm×0.16cm ×0.16cmの世界最小の公式ルービックキューブで、通常の3×3の約1/1000サイズ(体積比)となっている。世界トップレベルの微細加工技術をもつ、株式会社入曽精密の技術協力の下、1/100mmサイズの高精度微細切削加工技術により、可動ができるよう切削した39個パーツを専用の器具を用いて成形し、最後は手作業で組み上げている。通常のルービックキューブと同じように実際に動かして楽しめる、最先端技術の全てを注ぎ込んだ究極の逸品となっている。【「究極最小ルービックキューブ」商品概要】商品名:究極最小ルービックキューブ -0.50cm 超精密金属製-セット内容・究極最小ルービックキューブ -0.50cm 超精密金属製- 本体・専用台座(シリアルナンバー入り)本体サイズ・重さ:約(W)0.5×(D)0.5×(H)0.5()・約0.3g受注期間:2024年10月3日(木)11:00〜2024年11月18日(月) 23:59発売日:2025年4月発送価格:777,777円(税込・送料別)販売ページ:プレミアムバンダイ https://p-bandai.jp/item/item-1000217688/本商品は以下の会場と店舗にて展示を行っている■『Rubik 80/50 Fifty Years of Magic ルービック80/50 マジックの50年』日時:2024年10月3日(木)〜10日(木) 11:00〜20:00 ※10月6日のみ16:00〜20:00開館会場:GOOD DESIGN Marunouchi■博品館TOYPARK銀座本店日時:2024年10月3日(木)〜11月18日(月)住所:東京都中央区銀座8-8-11■ルービック80×50展〜祝!エルノー・ルービック80才&ルービックキューブ50周年〜日時:2024年10月15日(火)〜11月15日(金)※土日祝除く※毎週土曜日/日曜日/日本とハンガリーの祝日(10月23日(水)、11月1日(金)を除く)会場:リスト・ハンガリー文化センターホームページhttps://www.megahouse.co.jp/rubikcube/ultimate-miniature-metal-rubiks/©2024. TM & © Spin Master Toys UK Limited, used under license.※本商品は受注生産商品。発送は日本国内に限定。■究極最小ルービックキューブ -0.50cm 超精密金属製-■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube カルチャーに関連した記事 を読む・重い荷物もラクラク運搬!普段使いから業務まで幅広く使える、耐荷重69kgの折りたたみキャリーカート・【佐藤康光九段コメントあり】新将棋会館「棋の音(きのね)カフェ」オープンへ・バイきんぐ 小峠英二さんと料理家 和田明日香さん、中華料理×日本酒のペアリングから新しい食の楽しみ方を体験!「菊水 しぼりたて純米生原酒」発売記念イベント・こだわり抜いた素材と製法で、厳しい基準をクリア!「ファミマル PREMIUM」7種類を新登場・VTuber獅白ぼたん、ギネス世界記録達成!約3万個のカップヌードルを並べて巨大文字をファンと共に作成