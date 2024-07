『Pokémon Sleep』×『あすけん』×『筑波大学』共同大規模調査！『Pokémon Sleep』による睡眠時間や寝つき等の改善効果を科学的に分析

株式会社ポケモンがリリースした睡眠ゲーム『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』は、国内No.1*1のAI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営を行う株式会社Askenと、世界トップレベルの睡眠研究所である『筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(IIIS)』と合同で食事管理と睡眠の関係性に関する大調査を行った。今回の調査では『Pokémon Sleep』を90日間以上継続利用し、並行して食事管理アプリ『あすけん』で一定以上の日数・条件で体重を記録した、約2000人を対象に実施した。

その結果、『Pokémon Sleep』の約45%のユーザーにおいて睡眠時間が長くなったことが確認された。また、『あすけん』で食事管理をしている人のうち、『Pokémon Sleep』により睡眠時間が伸びた人はダイエット効果が約2倍であり、寝つきまでの時間が短くなった人はダイエット効果が2.2倍であったことが判明した。■『Pokémon Sleep』の利用者に、睡眠時間が長くなる傾向があったことを確認『Pokémon Sleep』では睡眠時間の長さと1週間の睡眠の規則正しさを重視している。2,063人の参加者について、睡眠時間の変化について調べたところ、『Pokémon Sleep』のユーザーは睡眠時間が長くなったことが判明した。具体的には、『Pokémon Sleep』の利用開始日(0日目)から89日目までで総睡眠時間が平均0.5時間ほど増加した。また、寝つきまでの時間が長かった人は、利用開始以降に寝つきが改善する傾向も確認できた。■『あすけん』で食事管理をしている人のうち、『Pokémon Sleep』 により睡眠時間が伸びた人はダイエット効果が約2倍であったことが判明!総睡眠時間とBMIの変化の関連性について調べたところ、『あすけん』で食事管理をしている人のうち、『Pokémon Sleep』により総睡眠時間が改善された人は、改善されなかった人と比べてBMIが大きく低下しており、ダイエット効果が約2倍であったことが判明した。要因として、睡眠が不足すると食欲関連ホルモン(例:グレリン、レプチン)のバランスや、エネルギーの代謝等に影響することが科学的にすでに知られており、今回の調査でも睡眠時間の改善がダイエットの促進につながった可能性が考えられた。【総睡眠時間の改善有無によるBMI変化量グラフ】 赤:睡眠時間が改善した人の平均(89日目の値は-0.38 kg/m2) 青:睡眠時間が改善しなかった人の平均 (89日目の値は-0.19 kg/m2)注:なお、BMI -0.38 kg/m2 は、身長160cm の人にとって約1kgの体重減少を意味する。【引用】岩上将夫,Jaison Seol,柳沢正史著、『Pokémon Sleep』開始後の睡眠の特徴の経時的変化および肥満度(BMI)との関連性、2024■寝つき(入眠)までの時間が短くなった人のダイエット効果は2.2倍!今回の調査期間で入眠時間が改善された人は改善されなかった人に比べて、BMIの低下が大きく、ダイエット効果が2.2倍であったことが判明いたしました。上記と同じく、睡眠の改善がダイエットに貢献した可能性が考えられた。【入眠時間の改善有無によるBMI変化量グラフ】 赤:寝付きが良くなった人の平均(89日目の値は-0.51 kg/m2) 青:寝付きが改善しなかった人の平均(89日目の値は-0.23 kg/m2)注:なお、BMI -0.51 kg/m2 は、身長160cm の人にとって約1.3kgの体重減少を意味する。【引用】岩上将夫,Jaison Seol,柳沢正史著、『Pokémon Sleep』開始後の睡眠の特徴の経時的変化および肥満度(BMI)との関連性、2024「ゲームが睡眠改善やダイエットに役立った!」と驚きのコメント柳沢正史教授(睡眠学者・『Pokémon Sleep』 監修者)今回の研究では、『Pokémon Sleep』のユーザーの睡眠時間や寝つきが改善することや、さらに、睡眠の改善によってダイエットが加速することが示唆されました。「睡眠改善がダイエットにつながる」こと自体はすでに多くの先行研究で語られていますが、睡眠改善とダイエット効果に睡眠計測アプリが寄与したことを示す学術研究は、私たちが知る限り世界で初めてです。「ゲームが睡眠改善やダイエットに役立つんだ!」と驚くとともに、ゲームが生み出すヘルスケアの可能性を科学的に確認できたことに、先行研究と異なる社会的意義を感じています。研究結果をふまえ、今後もゲームとの掛け合わせによる睡眠科学の社会実装を進めていきたいと考えています。<調査概要>調査内容:『Pokémon Sleep』開始後の睡眠の特徴の経時的変化および肥満度(BMI)との関連性調査対象者:『Pokémon Sleep』を90日間以上継続利用し、並行して食事管理アプリ『あすけん』で一定以上の日数・条件でBMIを記録した人調査対象人数:2,063人対象者募集期間 :2024年1月19日〜31日調査地域:日本調査方法:『Pokémon Sleep』で取得されたデータにより、調査対象者のポケモンスリープ利用開始日から90日間の睡眠時間を一晩ごと算出し、対象者を「睡眠時間が増えたグループ」と「睡眠時間が増えなかったグループ」に分けたうえで、その期間に『あすけん』で記録されたBMIの変化に、グループ間で差があるかを調べた。同様に、「ねむる」を押した時刻から最初に「ぐっすり」に入った時刻までで求められる「寝つくまでにかかった時間」によっても、90日間で「寝つくまでにかかった時間が短くなったグループ」と「寝つくまでにかかった時間が変わらなかったグループ」に分け、BMI変化に差があるかを調べた。論文:Temporal change in sleep characteristics after starting Pokémon Sleep app and its association with body mass index和訳:ポケモンスリープ開始後の睡眠の特徴の経時的変化および肥満度(BMI)との関連性著者:岩上将夫1,2+ 、Jaison Seol 1,3,4+ 、柳沢正史1,5*1筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構(III)2筑波大学 医学医療系3筑波大学 体育系4国立長寿医療研究センター 老年学・社会科学研究センター フレイル研究部5株式会社SUIMIN+共同筆頭著者(同等の貢献)*連絡著者掲載誌:midribDOI:https://doi.org/10.1101/2024.06.29.24309336論文掲載サイト:https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.06.29.24309336v1注意:本論文は査読前のプレプリントとして公開されたもの。今後、学術雑誌での査読により記載内容の一部が修正される可能性がある。株式会社ポケモンは今後も『Pokémon Sleep』は『あすけん』、『IIIS』と協力し、食事管理と睡眠の関連に関する調査分析を進めていくとしている。■共同大規模調査を記念したキャンペーンを実施!『あすけん』との相互DLキャンペーンを期間限定で実施!まずは『Pokémon Sleep』と『あすけん』をダウロードして、『あすけん』のアプリ内「お知らせ」をチェックしよう!<キャンペーン詳細>1.ポケサブレ1個&スリープポイント200ポイントをプレゼント!『あすけん』アプリをダウンロードし、『あすけん』アプリ内「お知らせ」に表示される専用フォームに、『Pokémon Sleep』のサポートID(※『Pokémon Sleep』アプリ内において個人を識別するID)を入力した全員に、『Pokémon Sleep』内で使用できるアイテムのポケサブレ1個と、スリープポイント200ポイントをプレゼントする。詳細は、『あすけん』アプリ内で7月11日(木)10時に配信される「お知らせ」を確認のこと。※本キャンペーン以前に『Pokémon Sleep』および『あすけん』アプリをダウンロードされている人も対象となる※同じサポートIDを使用して複数回申請いただいたとしても、アイテムが配布されるのは1回のみ。※プレゼントの配布は7月末頃を予定している専用フォーム入力 期間:2024年7月11日(木)10:00〜2024年7月25日(木)23:592.「あすけんプレミアムサービス」を1カ月間、無料で利用できるクーポンコードをプレゼント!『Pokémon Sleep』を利用した人に、『あすけん』の「あすけんプレミアムサービス」(通常月額480円)を1か月間無料で利用できるクーポンコードを発行する。クーポンコード詳細は、『Pokémon Sleep』アプリ内で7月11日(木)12時に配信される「お知らせ」を確認のこと。※現在「あすけんプレミアムサービス」に未登録の人が対象となる※「あすけんプレミアムサービス」:毎食ごとのアドバイス、食事画像解析機能、目的別の食事アドバイスコース選択などが利用できる有料サービスクーポンコード発行期間:2024年7月11日(木)12 :00〜2024年8月10日(土)23:59クーポンコード入力期限:2024年8月10日(土)23:59まで©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.Developed by SELECT BUTTON inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。■『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』公式サイト■『あすけん』■筑波大学