特定小型原動機付自転車の安全利用と普及啓発！東京都／一般社団法人日本電動モビリティ推進協会連携

ハセガワモビリティが加盟する一般社団法人日本電動モビリティ推進協会(JEMPA)と東京都は、2023年7月1日の道路交通法改正により新設された特定小型原動機付自転車の安全利用や普及啓発を目的に2024年3月21日(木)に都庁にて協定締結式を行い参加しました。

東京都/一般社団法人日本電動モビリティ推進協会連携

◆協定概要

東京都とJEMPAは、都民が特定原付を安全に利用できるよう、連携を強化しながら普及啓発に係る事業を推進する。

・広報物作成やイベントなど、都の安全啓発活動に対する協会の協力

・協会の安全啓発活動にあたっての、都の提供する広報物の活用

・都の交通安全施策に関する協会との意見交換

<参考:東京都Webサイト>

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/tomin_anzen/kotsu/jitensha/dendokick/0000002400.html

締結式の集合カット

<特定原付とは> 詳細はこちら

特定小型原動機付自転車について

2023年7月1日より施行された特定原付の主な内容は次の通りとなります。

・免許不要(但し16歳未満の運転は不可)

・ヘルメットは努力義務

・ナンバープレートの取付けおよび自賠責保険の加入が必要

・最高速度表示灯の装備が必要

免許を取得していない方も利用いただけるため、特定原付の機体を購入者すべての方に、走行ルールに関する動画またはテストを行う必要があります。

◆ハセガワモビリティが展開するYADEAブランドの特定原付「KS6 PRO」

KS6 PRO

KS6 PROは、運転免許証を取得されていない方や通勤前のヘアスタイルの乱れなどが気になる方にお勧めの特定原付モデルの電動キックボードです。

1回の充電で航続距離60km。

モーター出力は500Wと圧倒的なパワーを備え坂道が多い日本の道路でもラクラク走行することが出来ます。

道路運送車両法の遵守はもちろん、実証実験を繰り返し行い乗り心地や操作性を追求した同社ならではの日本専用モデルになります。

※商品や特定原付の詳細はHPより確認できます。

https://yadea.jp/

