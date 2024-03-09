¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡×Å¹¹½¤¨¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡ÄÇä¤ê¾å¤²1.8ÇÜ¤Ë¡¡ÈËÀ¹Å¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âçºå¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ð¥ë¡Ä³°´Ñ¥Ó¥Õ¥©¡¼¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼
ÈËÀ¹¤·¤Æ¤¤¤ë°û¿©Å¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡×Å¹¹½¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤Î³°´Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âçºå¤Ë¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ð¥ë¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç¡¢³èµ¤¤ò´¶¤¸¤ëÅ¹¹½¤¨¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬1.8ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¹ÊÞ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦¸ÍÅÄÂçÊå¤µ¤ó¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¸«Ä¾¤·¡Ë¡×»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¡Û¤³¤Î¡Ö³°´Ñ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡ÄÇä¾å¹â¤¬1.8ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
³°´Ñ¤Ê¤É¤òÊÑ¤¨¤Æ¡ÄÇä¤ê¾å¤²181¡ó¤ËÁý²Ã
¡¦Æù¤Èµû¤È¥¬¥Ö°û¤ß¥ï¥¤¥ó¿©Æ²¡Ö¥Ð¡¼¥ë¥Þ¥ó¡×Å·Ï»Å¹¡×
¡¦½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¹ñÊ¬»û
¡¦³«¶È¤«¤é2Ç¯ÌÜ
¡Ô¥Ó¥Õ¥©¡¼¡Õ
¤â¤È¤â¤È¤Ï¡Ö³¤Á¯¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ð¥ë¡×¤Î¶ÈÂÖ¤À¤Ã¤¿Æ±Å¹¡£¤¿¤À¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤«¤é¡Ö¿©Æ²¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢ÍèÅ¹¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¿©»ö¤Î¼ûÍ×¤¬Â¿¤¯¡¢¤ª¼ò¤¬¤¢¤Þ¤ê°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Å¹ÊÞ¤Î³°´Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Æ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤¿Æþ¸ý¤Î¾ì½ê¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Ê¤Î¤Ç³°´Ñ¤Î°ìÉô¤¬ÎÐ¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Å¹Æ¬¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢¥¬¥é¥¹Áë¤ËÊ¸»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÃæ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÅÀ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ô¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Õ
¤ªÅ¹¤Î¡ÖÇä¤ê¡×¤ò³¤Á¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æù¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¬¥Ö°û¤ß¥ï¥¤¥ó¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¹¹¡£¤è¤ê¡Ö¥Ð¥ë´¶¡×¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©Æ²´¶¤ò¾Ã¤¹¤¿¤á¡¢Å¹Æâ¤Î¾ÈÌÀ¤Î¾ÈÅÙ¤â¾¯¤·Íî¤È¤·¤Æ¿§²¹ÅÙ¤âÊÑ¹¹¡£Å¹Æâ¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤ÆÅ±µî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë³°´Ñ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤òÀÖ¿§¤ÇÅý°ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿Á°ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥É¥¢2ËçÊ¬¤ÎÉý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¡£µÒÀÊ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¥á¥¤¥ó´ÇÈÄ¤òÅ¹ÊÞÉý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊÑ¹¹¡£Êâ¹Ô¼Ô¤«¤é¤â¸«¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ÇÈÄ¤Ï¼Ð¤á¤ËÀßÃÖ¡£Å¹Ì¾¤è¤ê¤â¶ÈÂÖ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¢¦¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤ò°·¤¤¡¢¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤Î²Á³Ê¤Ê¤Î¤«¤â¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¸½¡£
¢¦Æþ¸ý¤òÀµÌÌ¤«¤éÂ¦ÌÌ¤ËÊÑ¹¹¡£³Û±ï¤Î¿§¤âÌÚ¿§¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÅý°ì¤¹¤ë¡£
¢¦¹øÊÉ¤òÅ¹Æâ¤ÈÆ±¤¸Çò¤¯¾®¤µ¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£À¶·é´¶¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¡£
¢¦±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤âÇ§ÃÎ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÀÌÇ¤¹¤ë¥é¥¤¥È¤òÈ÷¤¨¤¿´Ý·Á¤ÎÂµ´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ¡£
¢¦¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ò´¶¤¸¤ëÀÖ¤ÎÉÛÀ¸ÃÏ¤Î¥Æ¥ó¥È¤Ë¡¢¥Ò¥é¥Ò¥é¤È¤·¤¿Áõ¾þ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤è¤ê²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¡£
¢¦¥¬¥é¥¹ÌÌ¤â³èµ¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦»ÅÆþ¤ìµù¹Á¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÌÀµ¤¹¤ë¡£ÌÚ¤ÎÈÄ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îºî¤êÂØ¤¨¤Ç¡¢½é·î¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬181¡ó¤Ë¤Þ¤ÇµÞ¿Ê¡£¤½¤Î¸å¤â150¡óÄøÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹¹½¤¨¤ò¤Ä¤¯¤ëºÝ¤Î¥ë¡¼¥ë
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤ªÅ¹¤ËÆþ¤ë¡ÖÆþÅ¹Î¨¡×¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Î¡ÖÈ¯¸«Î¨¡×¤È¡ÖÌ¥ÎÏÅÙ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¾å¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦ È¯¸«Î¨¡Ê»ëÇ§À¡Ë¤ò¾å¤²¤ë5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÌÀ¤ë¤µ¡¡¢Âç¤¤µ¡¡£·Á¡¡¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡¡¥Æ°¤
¢¦Ì¥ÎÏÅÙ¤ò¾å¤²¤ë5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÁÊµáÅÙ¡Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ä»×¤ï¤ºÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ë
¢³èµ¤¡ÊÆ°¤¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£º£²ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÁ¯ÅÙ¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ë
£°Â¿´´¶¡Ê³°¤«¤éÅ¹ÊÞ¤ÎÃæ¤¬¤è¤ê¤ß¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡Ë
¤À¶·é´¶¡Ê¿§¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¡¢¸Å¤¯¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡Ë
¥¤ªÆÀ´¶¡ÊÆþÅ¹¤·¤¿¤é¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤ì¤½¤¦¡×¥×¥é¥¹¡Ö²¿¤«¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ë
º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¯¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç¡¢³èµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¥Ð¥ë¤È´¶¤¸¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¤¬°û¤á¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÆþÅ¹Î¨¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¢¡¸ÍÅÄÂçÊå¡Ê¤È¤À¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡ËÂç¼ê³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤«¤é¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Î°û¿©Å¹¤Þ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î³°´Ñ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¡¢³¤³°¤Ë³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢¼ÂÀÓ¤Ï1000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ 1992Ç¯¤«¤é´ÇÈÄ²°¤Î»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ê¡¢99Ç¯¤Ë»ÍÔ¢Ãæ±û¥µ¥¤¥ó¤òÁÏ¶È¡¢2005Ç¯¤ËÍ¸Â²ñ¼Ò¤ËË¡¿Í²½¡¢09Ç¯¤ËÍ¸Â²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥»¥ó¥È¥é¥ë¥µ¥¤¥ó¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£ °ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨ÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÅ¹¹½¤¨¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆþÅ¹¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹Æþ¸ý¥á¥Ë¥å¡¼¡¢µÒÃ±²Á¤ò¾å¤²¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤äPOP¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Åý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÈËÀ¹Å¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£