°Û¼¡¸µ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Ï¸ú²Ì¤Ê¤·¡Ö¹ñºÄ¤Çºâ¸»³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¹ñÌ±¤ËÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¤Ê¡ª¡×¡ÚÀôË¼Êæ¤Î¡Ö¥±¥ó¥«¤Ï¾¡¤Ä¡ª¡×Âè5²ó¡Û
¼¿¦¤·¤¿´ßÅÄæÆÂÀÏº»á¡Ê±¦¡Ë¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂ©»Ò¤¬Í×¿¦¤Ë½¢¤¡¢¹âµë¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¶Ã¤¡×¡ÊÀô»á¡Ë¡Ê¼Ì¿¿¡¦¶¦Æ±ÄÌ¿®¡Ë
¡¡´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¡Ê65¡Ë¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤Ç¼óÁêÈë½ñ´±¤ÎæÆÂÀÏº»á¡Ê32¡Ë¤Î¹¹Å³¤ò5·î29Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤±¤É¡¢ÃÙ¤¹¤®¤ë¤ï¡£¼óÁê¤Î³°Í·Ãæ¤Ë¸øÍÑ¼Ö¤ÇÇã¤¤Êª¤ä´Ñ¸÷¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¸øÅ¡¤ÇËºÇ¯²ñ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¡¢Ç¯¼ý1300Ëü±ß°Ê¾å¤â¤â¤é¤Ã¤È¤Ã¤¿¤ó¤ä¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤ï¡£´ßÅÄ¼óÁê¤Î¡ÈÂ©»Ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É»Üºö¤Î·ë²Ì¤ä¤Í¡£
¡¡À¯¼£²È¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤óÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Í»ö¤Ç¸ø»äº®Æ±¤ÏÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤»ÑÀª¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ´Ó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡12Ç¯Á°¡¢»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËºÇ½é¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºÊ¤ÎÉã¤Î¥¯¥Ó¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÇÎ¹´Û¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿µÁÉã¤ÏÅö»þ¡¢´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¼¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¤ª°ú¤¼è¤ê¤ò´ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê´Ø·¸¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤ÊÌ¤ÎÊý¤Ë²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Áªµó±¿Æ°¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤â¡¢»ÔÄ¹ÅöÁª¸å¤Ë¡È½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¡É¤Ë¤·¤¿¡£Èà¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ëè·î¤Î¤è¤¦¤Ë»ÔÄ¹¼¼¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿»ÔÀ¯¤ÎÍÎÏ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é12Ç¯´Ö¡¢°ìÅÙ¤â»ÔÄ¹¼¼¤Ë¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¯¼£¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï»ÔÌ±¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤Ê¤¤¤ÈÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤«¤é¡£»ÔÄ¹¤Î¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¹¥È¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ÔÌ±¤Î¸í²ò¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÁÉã¤äÍ§¿Í¤òÆÃÊÌ°·¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¿¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤³¤Î»ÑÀª¤¬¡¢»ÔÌ±¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÀÀÐ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²þ³×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»ä¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤òÈë½ñ´±¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÀ³°¡£Â©»Ò¤¬¤«¤ê¤ËÍ¥½¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿ÈÆâ¤òÅÐÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ø¤¸¼ê¡£¤·¤«¤â¡¢Åö½é¤Ï¡Ö¸·½ÅÃí°Õ¡×¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¡¢¤«¤Ð¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¿Æ¤â»Ò¤â¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¹ñÌ±¤ÎÌÜ¤Ë¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁÛÁüÎÏ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¼óÁê¤Ë¤ÏÂ©»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤Þ¤³¤½»Ò¤É¤âÍ½»»¤òÇÜÁý¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î»Üºö¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¡×¤ÎÃæ¿È¤ÏÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤ó¡£¤É¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤Î¸ú²Ì¤â¤Ê¤¤¡£¹àÌÜ¤´¤È¤ËÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢Á´ÂÎ¤ÎÍ½»»¤Ï3Ãû±ß¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤È¤ÏÄ¾ÀÜ¡¢´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Þ¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ï¤º¤«3Ãû±ß¤È¤Ï¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·ÐºÑÅª»Ù±ç¶¯²½¤Ë1.5Ãû±ß¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£·ÐºÑÅª»Ù±ç¤À¤±¤Ç3Ãû±ß¤Ë¤¹¤Ù¤¡£
¡¡»ùÆ¸¼êÅö¤Î¶¯²½¤È¤·¤Æ¡ÖÂè3»Ò¤Ë3Ëü±ß¤ò»Ùµë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âè3»Ò¤«¤é¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¡£¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ç¹ñÌ±¤Ï½Ð»º¤òí´í°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ä¤«¤é¡¢Âè1»Ò¡¢Âè2»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼êÅö¤ò¸ü¤¯¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¡£
¡¡°åÎÅÈñ¤ÎÌµ½þ²½¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ìÉô¸ÂÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢18ºÐ¤Þ¤Ç¤Î½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤·¤Ç¤Î´°Á´Ìµ½þ²½¤¬É¬Í×¡£¤½¤·¤Æ¡¢°åÎÅÈñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÊÝ°éÎÁ¤âµë¿©Èñ¤â¡¢¹ñ¤¬Á´¹ñ°ìÎ§¤ÇÌµ½þ²½¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¶µ°éÈñ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤¬¤¦¤¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·Ú¸º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìµ½þ²½¤Ê¤¯¤·¤Æ¾¯»Ò²½¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¾©³Ø¶â¤â¡¢Äã½êÆÀ¼ÔÁØ¸ÂÄê¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ÍÄ»ù¶µ°é¡¦ÊÝ°é¤Î¼Á¸þ¾å¤â·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Á¤Î¸þ¾å¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÂÐºö¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¶¦Æ¯¤¡¦¶¦°é¤Æ¤Î¿ä¿Ê¤Ë0.7Ãû±ß¡£¤ä¤ë¤Ê¤È¤Ï¸À¤ï¤ó¤±¤É¡¢¤³¤ì¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆÄó¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌäÂê¤À¤é¤±¡£½êÆÀ¤ËÀê¤á¤ëÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î³ä¹ç¤Ç¤¢¤ë¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏÌó47¡ó¤È¡¢½ô³°¹ñÊÂ¤ß¡£¤¤¤Þ°Ê¾å¤Ë¹ñÌ±¤¬ÉéÃ´¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¼£¤ÎÀÕÇ¤¤Çºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¡×¤òÁÏÀß¤·¡¢Ìó1Ãû±ß¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò¡Ö·î500±ß¡×¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢ÉÞÍÜ¹µ½ü¤ÎÇÑ»ß¤Î°Æ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò¶ì¤·¤á¤ë¶òºö¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤Î¾å¾è¤»¤â500±ß¤ÇºÑ¤à¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¸å¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦À£Ë¡¤¬¸«¤¨¸«¤¨¡£
¡¡¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÎºÐ½Ð²þ³×¤ÎÅ°Äì¤Ç1.1Ãû±ß¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Þ¤Î¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤ÏÌµÂÌ¸¯¤¤¤À¤é¤±¤Ê¤ó¤ä¤«¤é¡¢ºÐ½Ð²þ³×¤À¤±¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿³Û¤Îºâ¸»¤òÇ±½Ð¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤è¡£
¡¡¾ÃÈñÀÇ¼ý¤Î³èÍÑ¤ò¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¡Öºâ¸»¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢À¯ÉÜ¤Ë×ÖÅÙ¤·¤ÆÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤ë¿·Ê¹¤Î·Ú¸ºÀÇÎ¨8¡ó¤òÇÑ»ß¤·¡¢10¡ó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤«¡£
¡¡»Ò¤É¤âÆÃÎã¸øºÄÆ³Æþ¤Î°Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸øºÄ¤ÇÅöÌÌ¤Îºâ¸»¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢µÞ¤¤¤Ç¹ñÌ±¤ËÉéÃ´¤òµá¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ÎÀ¯ÉÜ°Æ¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔ½½Ê¬¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢´±Î½¤¬ºî¤Ã¤¿°Æ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤À¤±¡£
¡¡»Ò°é¤ÆÀ¯ºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤¿¤¤Êý¡¹¤ä¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¡Ö°Â¿´¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¹â¹»¡¢Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È³ØÈñ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤é»Ò¶¡¤ò»º¤ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡×¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÉ¬Í×¤ÊÂÐºö¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°é¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÎÂçÃÀ¤ÊÉéÃ´·Ú¸º¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌµ½þ²½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î°Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢µ¤»ý¤ÁÄøÅÙ¤Î»ùÆ¸¼êÅö¤ä¾©³Ø¶â¤Î³È½¼¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â½êÆÀÀ©¸Â¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢É×ÉØ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤ÏÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾¯»Ò²½¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÀ¯ºö¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡À¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤âÂç»ö¡£ÂÐºö°Æ¤Ç¤Ï¡Ö2030Ç¯Âå¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤ÎÏÃ¤ä¤Í¤ó¡ª¡¡3Ç¯°Ê¾åÀè¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡È¶õ¼ê·Á¡É¤Ç¤¹¤ï¡£ÍèÇ¯¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡´ßÅÄ¼óÁê¼«¤é¡Ö°Û¼¡¸µ¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢½Ð¤Æ¤¤¿°Æ¤¬¤³¤ì¤«¤¤¡ª¡¡¤·¤«¤â¡¢ºâ¸»¤ÎµÄÏÀ¤ÏÀè±ä¤Ð¤·¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÉéÃ´¤ò¹ñÌ±¤ËÉé¤ï¤»¤ë¤ó¤«¤¤¡ª¡¡¹ñÌ±¤Ï»°½Å¤Î¼ºË¾¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÌÀÀÐ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ò¤É¤âÍ½»»¤òÇÜÁý¤·¡¢°åÎÅÈñ¡¢ÊÝ°éÎÁ¡¢µë¿©Èñ¡¢¤ª¤à¤ÄÂå¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÍøÍÑÎÁ¤Î¡Ö5¤Ä¤ÎÌµÎÁ²½¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£»ùÆ¸¼êÅö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢18ºÐ¤Þ¤Ç½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤·¤ÎµëÉÕ¤ò¡¢2023Ç¯ÅÙ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÀÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê³¹¤Ç¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¹ñ¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÌÀÀÐ¤Ç¤Ï»ÔÌ±¤ÎÉéÃ´¤Ê¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Üºö¤ò¡¢¹ñ¤Ï¤Ê¤¼¹ñÌ±¤ËÉéÃ´¤µ¤»¤Æ¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢»Ò¶¡¤òÍ¥Àè¤·¤¿Í½»»¥·¥Õ¥È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤ì¤Ï¡¢Í½»»ÊÔÀ®¸¢¤È¿Í»ö¸¢¤È¤¤¤¦ÀäÂç¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ä¼óÁê¤¬·èÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£´ßÅÄ¼óÁê¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¤Þ¤ï¤ê¤¬È¿ÂÐ¤·¤è¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤òÈë½ñ´±¤Ë¤·¤¿¡È·èÃÇÎÏ¡É¤¬¤ª¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤âÀ¯ºö¤â¡¢¤¼¤ÒÂçÃÀ¤ËÂ¨ÃÇÂ¨·è¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£