¥«¥ë¥Ç¥£¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¡Ø´Ú¹ñ¡õ¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¡ÙÌÍ¡ª¡Ö¥«¥ó¥¿¥óÄ´Íý¡×¤Ç¡È¥¢¥¸¥¢¤ÎÌ£¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë6ÉÊ¢ö
Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¤Þ¤À¹Ô¤±¤Ê¤¯¤È¤â¡¢°Û¹ñÎÁÍý¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª
¡Ú²èÁü¡§¥«¥ë¥Ç¥£¤Î·ã¤¦¤Þ¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¡×6ÉÊ¡Û¤Î¼Ì¿¿¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë
KALDI¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ïº£²ó¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¿¥¤¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÌÍÎÁÍý¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¡£
¶áÇ¯¥Ö¡¼¥à¤Î´Ú¹ñÎÁÍý¤«¤é¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯ÎÁÍý¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¼Â¿©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
KALDI ÇÀ¿´ ¤Õ¤ë¤ëÎäÌÍ¡Ê¿åÎäÌÍ¡õ¥Ó¥Ó¥óÌÍ¡Ë
¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎäÌÍ¤È¥Ó¥Ó¥óÌÍ¡£
¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê¡Ö¿É¥é¡¼¥á¥ó¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬È¯Çä¤·¤¿ÂÞÌÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾Ò²ð
ÃÍÃÊ¤Ï1ÂÞ138±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¤½¤Î´Ö¤ËÎäÌÍ¤ÏÉÕÂ°¥¹¡¼¥×¤òÎä¿å¤Ç³ä¤ê¡¢¶ñºà¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¤æ¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤¿ÌÍ¤òÎä¿å¤ÇÀö¤¤Î®¤·¡¢ÎäÌÍ¤ÏÉÕÂ°¤Î¥¹¡¼¥×¤ËÆþ¤ì¡¢¶ñºà¤ò¤Î¤»¤¿¤é´°À®¡£
¥Ó¥Ó¥óÌÍ¤Ï´ï¤Ë¤è¤½¤Ã¤¿ÌÍ¤Î¾å¤«¤éÉÕÂ°¤Î¥¿¥ì¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¶ñºà¤ò¤Î¤»¤Æ´°À®¡£
¥Ó¥Ó¥óÌÍ¤Î¥¿¥ì¤Ï¤È¤Æ¤â¿É¤¤¤Î¤Ç¡¢¿É¤¤ÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤Ï¥¿¥ì¤ÎÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡ª
ºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡ª
ÎäÌÍ¡¢¥Ó¥Ó¥óÌÍ¡¢Î¾Êý¤È¤â¤È¤Æ¤âËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤Ç¤·¤¿¡£
³«Éõ»þ¾¯¤·¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÍ¤Ï¡¢¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤«¤Ä¥â¥Á¥â¥Á¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹¤¤ÌÍ¤Î¤¿¤á¡¢Àè¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ð¤µ¤ß¤Ç¾¯¤·ÀÚ¤ë¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÎäÌÍ¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¾¯¤·»ÀÌ£¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î²Æ¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¾è¤»¤¿·Ü¶»Æù¤È¤âÁêÀ¤¬È´·²¤Ç¡¢¥¥à¥Á¤Ç¿É¤ß¤òÂ¤·¤Ê¤¬¤é¤µ¤é¤Ã¤È´°¿©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ó¥óÌÍ¤Ï¡¢ÂÞ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤«¤Ê¤ê¿É¤ß¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥½¡¼¥¹¤òÈ¾Ê¬º®¤¼¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢É®¼Ô¤Ë¤Ï¿É¤ß¤¬¶¯¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿É¤ß¤¬ÌÍ¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¿É¤ß¤Ë¼å¤¤Êý¤Ï¡¢¥½¡¼¥¹¤ÎÎÌ¤ÎÄ´À°¤ä¤æ¤ÇÍñÅù¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¾¯¤·¿É¤ß¤ò·Ú¸º¤·¤¿Êý¤¬¡¢ÈþÌ£¤·¤¯´°¿©¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡ÊÎäÌÍ¡Ë
Ì£¡§4ÅÀ
Ä´Íý¤Î¼ê·Ú¤µ¡§3ÅÀ
Áí¹çÉ¾²Á¡Ê¥Ó¥Ó¥óÌÍ¡Ë
Ì£¡§3ÅÀ
Ä´Íý¤Î¼ê·Ú¤µ¡§4ÅÀ
¡ÚKALDI¡Û ¥Ù¥È¥Ê¥à¥Õ¥©¡¼¡Ê·Ü¥À¥·¡Ë
¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¤Î¡¢ó±¥À¥·¤ò¼Â¿©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2022Ç¯5·î25Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óºß¸Ë¤¬´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤ÒÅ¹ÊÞ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾¦ÉÊ¾Ò²ð
ÃÍÃÊ¤Ï298±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£1ÂÞ¤Ç2¿©Ê¬¤ÎÄ´Íý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºî¤êÊý¤Ï¡¢¤Þ¤ºÊ¨Æ¤·¤¿¤ªÅò¤Ë´¥ÌÍ¤òÆþ¤ì¤Æ5Ê¬è§¤Ç¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î´Ö¤ËÉÕÂ°Ä´Ì£ÎÁ¤ò´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢300ml¤ªÅò¤òÃí¤®¡¢¶ñºà¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¡£è§¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤¿ÌÍ¤ò´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢À¹¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ä·Ü¶»Æù¤òÅº¤¨¤ë¤È¡¢¤è¤êËÜ¾ì¤ÎÌ£¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¥Í¥®¤ÇÂåÍÑ¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡ª
¤Þ¤º¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ÏÌÍ¤Î¤â¤Á¤â¤Á¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
ÊÆÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÌÍ¤Î¤¿¤á¡¢»õÀÚ¤ì¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬ÌÍ¤Î»õ¤´¤¿¤¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¡¼¥×¤Ï¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¡¼¤ÈÉ¡¤òÈ´¤±¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¤ªÅò¤Ç¥¹¡¼¥×¤ÎÇ»¤µ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Áí¹çÉ¾²Á
Ì£¡§5ÅÀ
Ä´Íý¤Î¼ê·Ú¤µ¡§3ÅÀ
¡ÚKALDI¡Û¥¤¥ó¥É¥ß¡¼ ¥ß¡¼¥´¥ì¥ó¡¢¥½¥È¥ß¡¼
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤«¤é¤Ï²°ÂæÌÍ¤ò2¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£1ÂÞ100±ß°ÊÆâ¤È¤È¤Æ¤â¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤¤¤³¤Á¤é¤ÎÂÞÌÍ¡£
É®¼Ô¤â¥³¥í¥ÊÁ°¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÎÉ¤¯¸½ÃÏ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¾Ò²ð
²Á³Ê¤Ï1ÂÞ91±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÈÎÉ¿´Åª¤ÊÃÍÃÊ¤Ç¤¹¡£
¥ß¡¼¥´¥ì¥ó¤Îºî¤êÊý¤ÏÊ¨Æ¤·¤¿¤ªÅò¤ËÌÍ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢3Ê¬è§¤Ç¤ë¤À¤±¡£
è§¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤¿ÌÍ¤Î¿å¤òÀÚ¤ê¡¢ÉÕÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¤ª¹¥¤ß¤ÇÌÜ¶Ì¾Æ¤¤äè§¤Ç¤¿¥¨¥Ó¡¢¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½¥È¥ß¡¼¤Ï¡¢400ml¤Î¤ªÅò¤ÇÌÍ¤ò3Ê¬è§¤Ç¡¢ÌÍ¤¬¤æ¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤¿¤éÉÕÂ°¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òÆé¤ËÅêÆþ¤·¡¢·Ú¤¯¤«¤º®¤¼¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£
¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤òÅº¤¨¡¢¥é¥¤¥à¤ò¤·¤Ü¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡ª
¥ß¡¼¥´¥ì¥ó¤Ï´Å¿É¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¤Ç¤È¤Æ¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤´Å¿É¤µ¤Ç¡¢°ì¸ýÌÜ¤Ï¾¯¤·¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ßÌý¤Èº½Åü¤òº®¤¼¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¹á¿ÉÎÁ¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤ÎÌ£¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÍ¤ÏÆüËÜ¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤è¤ê¾¯¤·Ìý¤Ã¤³¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤«¤ä¤¯¤Ê¤É¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬Ê¢»ý¤Á¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¡£
¥½¥È¥ß¡¼¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÍ¥¤·¤¤Ì£¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ö¥é¡¼¥á¥ó¤ò¾¯¤·Çö¤á¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤¤«¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£
¥ß¡¼¥´¥ì¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¥Ñ¥ó¥Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÌÍ¤Ï¥ß¡¼¥´¥ì¥óÆ±ÍÍ¤Ë¾¯¤·Ìý¤Ã¤Ý¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¤Ê¤éÃë¿©¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡Ê¥ß¡¼¥´¥ì¥ó¡Ë
Ì£¡§3ÅÀ
Ä´Íý¤Î¼ê·Ú¤µ¡§4ÅÀ
Áí¹çÉ¾²Á¡Ê¥½¥È¥ß¡¼¡Ë
Ì£¡§3ÅÀ
Ä´Íý¤Î¼ê·Ú¤µ¡§4ÅÀ
¡ÚKALDI¡Û ¥¿¥¤¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È ¥¬¥Ñ¥ª¥Ì¡¼¥É¥ë
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¿¥¤¤«¤é¤Ï¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÌÍÎÁÍý¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¥¬¥Ñ¥ª¥é¥¤¥¹¤È¤Ï¡¢ËÜÍè¥Ð¥¸¥ë¤ÈÆù¤òßÖ¤á¤¿¤â¤Î¤ò¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤ëÎÁÍý¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÌÍ¤Ï¡¢¥¬¥Ñ¥ª¤Î¶ñ¤òÌÍ¤Ë¤«¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾Ò²ð
ÃÍÃÊ¤Ï1¤Ä149±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
ºî¤êÊý¤ÏÆüËÜ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤«¤ä¤¯¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ªÅò¤òÃí¤®¡¢3Ê¬¤¿¤Ã¤¿¤é¿å¤òÀÚ¤ê¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£
¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤À¤±¤Ç´°À®¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤¤È¤¤Ë¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£
ºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡ª
°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¿É¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥Ñ¥ªÆÈÆÃ¤Î¥Ð¥¸¥ë¤ÎÌ£¤È¡¢Åâ¿É»Ò¤Î¿É¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤ÉÉÔ»×µÄ¤ÈÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤Ç¡¢¤¹¤ë¤¹¤ë¤È´°¿©¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤ä¤¯¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¦Éå¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Ç¤³¤Á¤é¤Ï¤¢¤Þ¤êÌ£¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¿É¤ß¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿É¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤â3¸ý¿©¤Ù¤Æ¤Ï¿å¤ò°û¤ß¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤ê¤Ò¤ê¤ò´ËÏÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áí¹çÉ¾²Á
Ì£¡§4ÅÀ
Ä´Íý¤Î¼ê·Ú¤µ¡§5ÅÀ
4¤«¹ñ¤ÎÌÍÎÁÍýÈæ³Ó¡¢¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜÍè¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ä¤ªÆù¤òÊÌ¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¹ñÆâ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÈþÌ£¤·¤¤°Û¹ñÌÍÎÁÍý¤ò³«Âó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª