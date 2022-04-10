4T-C50DN2

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　「BCNランキング」2022年3月28日から4月3日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ）

2位　REGZA 43C350X（TVS REGZA）

3位　VIERA TH-40JX750（パナソニック）

4位　AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ）

5位　REGZA 50C340X（TVS REGZA）

6位　BRAVIA XR XRJ-55X90J（ソニー）

7位　AQUOS 4K 4T-C43DN2（シャープ）

8位　BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー）

9位　VIERA TH-49JX850（パナソニック）

10位 REGZA 55C350X（TVS REGZA）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。