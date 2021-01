宝塚歌劇団 花組が2021年2月6日(土)、大阪・梅田芸術劇場にて上演する、ブロードウェイ・ミュージカル『NICE WORK IF YOU CAN GET IT』の模様を全国各地の映画館でライブ・ビューイングする。

この舞台はブロードウェイの名作ミュージカル。

アメリカ音楽界の至宝とも呼ばれる、ジョージとアイラのガーシュウィン兄弟の名曲たちで彩られることでも人気のこの作品が、宝塚歌劇版として新たな演出とともに上演となった。

舞台は禁酒法時代のニューヨーク、ロングアイランド。

贅沢三昧、苦労知らずのプレイボーイであるジミーは、四度目の結婚を明日に控えて独身最後の夜を楽しんでいたところ、一見ボーイッシュな風体ながらも実にチャーミングな女性ビリーに出会う。

ところが彼女の正体は酒の密輸を企てるギャングの一味。そうとも知らずビリーに惹かれてゆくジミー。そんな二人が巻き起こす愉快な大騒動の行方とは。

個性豊かな登場人物が織り成すロマンティックコメディ。2012年のブロードウェイ初演時には、マシュー・ブロデリック、ケリー・オハラら豪華キャストによる出演でも話題を呼び、その年のトニー賞10部門にノミネートされた。

柚香光率いる新生花組が挑むブロードウェイの名作ミュージカル。宝塚歌劇バージョンとして新たな演出でお贈りする、その軽快でハートウォーミングな舞台を映画館でも楽しんでほしい。

公演情報

ブロードウェイ・ミュージカル『NICE WORK IF YOU CAN GET IT』

2021年2月6日(土)16:30開演

出演:宝塚歌劇団(花組)柚香 光、華 優希 ほか

配信情報

宝塚歌劇 花組梅田芸術劇場公演『NICE WORK IF YOU CAN GET IT』ライブ中継

2021年2月6日(土)16:30開演

会場:全国各地の映画館

公開館はライブ中継情報サイトにて後日発表。

※開場時間は映画館によって異なります。

※青少年保護育成条例により、16歳未満の方は入場制限がある地域がございます。

料金:4,400円(全席指定 / 税込)

※3歳以上有料 / 3歳未満で座席をご使用の場合は有料となります。

<チケット>

【先行抽選販売】

2021年1月20日(水)11:00 〜 1月27日(水)12:00

チケットぴあ (PC、モバイル共通)

◎特別電話予約:0570-02-9532

特別電話予約はPコードが必要になります。Pコードは各映画館により異なります。

※先行抽選販売お申込みは、おひとり様につき1枚まで。

【一般発売】

2021年1月31日(日)11:00 〜 2月5日(金)12:00

チケットぴあ (PC、モバイル共通)

◎全国のセブン-イレブン、チケットぴあの店舗にて販売

※一般発売お申込みは、おひとり様につき2枚まで。

※一般発売は先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第受付終了となります。

<プレイガイドチケットに関するお問い合わせ>

■チケットに関するお問合せ

◎チケットぴあヘルプ

◎チケットぴあインフォメーション:0570-02-9111

(営業時間: 自動音声による受付は24時間対応、オペレーター対応は10:00〜18:00

※毎週(火)・(水)2:30〜5:30はシステムメンテナンスのため受付休止。

※購入方法の詳細、会員登録の方法、当選メール紛失、発券方法に関してなどチケットに関するお問い合わせは、お手数をおかけいたしますが、上記プレイガイドのお問い合わせ番号へご連絡ください。

※インターネットでのチケットお申込みには、事前にチケットぴあの会員登録(無料)が必要となります。

◎チケット発券方法について

・ぴあ店舗

・セブンイレブン

・ファミリーマート

※上記チケット代以外にプレイガイド手数料がかかります。

■注意事項

※チケットご購入後お客様のご都合による変更、及び払い戻しはいかなる場合におきましても行っておりません。予めご了承の上お申込みください。

※公演内容及び配役等に変更が生じた場合はご了承ください。

※著作権上の都合により、一部割愛となる可能性がございます。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為(ネットオークション・チケット売買サイト・金券ショップ等)は、いかなる場合も固くお断りしております。

※チケットはいかなる場合(紛失・盗難・破損・持ち忘れ等)でも再発行いたしません。管理・保管には十分にご注意ください。

※公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。

※配信中継イベントの為、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音 / 録画 / 撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※ライブ・ビューイング会場に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。

※映画館により、場内飲食に制限がかかる場合がございます。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の<映画館ご来場のお客様へのご協力とお願い><鑑賞マナーのお願い>を必ずご確認の上、ご参加をお願いいたします。