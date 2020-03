新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の急速な拡大により、一部の工場が一時的な閉鎖に追い込まれており、多くの商品が在庫不足に陥っています。この状況は Nintendo Switch も同じなのですが、2020年3月20日(金)に発売された「あつまれ どうぶつの森」の人気と相まって、在庫不足が深刻なものとなり価格が劇的に上昇する事態となっています。Nintendo Switch Is Sold Out Everywhere, Dramatically Increasing Prices - GameSpothttps://www.gamespot.com/articles/nintendo-switch-is-sold-out-everywhere-dramaticall/1100-6475217/Nintendo Switchの海外での定価は300ドル(約3万3000円)ですが、記事作成時点でAmazon.com・Best Buy・eBayといったオンラインショッピングサイトでNintendo Switchを定価で見つけるのは非常に困難です。Amazon.comの場合、Nintendo Switchの価格は439ドル(約4万9000円)にまで上昇しており、出荷は数週間先となっています。即日出荷可能なNintendo Switchの場合、価格は480ドル(約5万3000円)となっています。なお、日本のAmazon.co.jpでもNintendo Switchの価格は高騰しており、記事作成時点でチェックしたところ中古品が4万5500円で販売されていました。Amazon | Nintendo Switch 本体 (ニンテンドースイッチ) Joy-Con(L) ネオンブルー/(R) ネオンレッド(バッテリー持続時間が長くなったモデル) | ゲームまた、定価が200ドル(約2万2000円)のNintendo Switch Liteの場合、いくつかの店舗で在庫が存在しています。特にAmazon.comでは価格が高騰しており、即日出荷可能なものは299ドル(約3万3000円)、出荷まで数週間かかるものの場合は230ドル(約2万5000円)にまで価格が上昇しています。なお、任天堂のアメリカ法人であるNintendo of AmericaはアメリカでNintendo Switchの供給が不足していることを認識しており、近い将来に在庫を追加する予定です。Nintendo of AmericaはゲームメディアのGameSpotに対して、「Nintendo Switchはアメリカのさまざまな小売店舗で売り切れとなっています。しかし、現在より多くのNintendo Switchを開発中です。ご不便をおかけして申し訳ございません」とコメントしています。eBayでも販売価格が上昇しており、多くの新品Nintendo Switchは400ドル以上(約4万4000円)で販売されています。実際に検索してみたところ、定価に近い価格で販売しているものもあれば、4万円以上の高額に設定されているものもあります。Nintendo Switch | eBay