Mステ『ウルトラ SUPER LIVE』タイムテーブル発表！11時間超え生放送、ついに明日
12月27日（金）に11時間超の生放送でお届けする『テレビ朝日開局60周年記念 ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2019』。
©テレビ朝日
いよいよ明日に迫った、『ウルトラ SUPER LIVE 2019』のタイムテーブルが発表！
超豪華アーティストだらけ、みんなで歌える名曲100曲以上…それぞれのアーティストの楽曲・企画発表など、続報にも期待だ。
◆昼12時〜
・AI
・A.B.C-Z
・荻野目洋子
・木村カエラ
・倉木麻衣
・CHEMISTRY
・倖田來未
・SixTONES vs Snow Man
・DEAN FUJIOKA
・東京スカパラダイスオーケストラ
・秦基博
・BLUE ENCOUNT
・ミュージカル『刀剣乱舞』 刀剣男士
・Little Glee Monster
・和楽器バンド
・Mステリサーチ「合唱で歌われたJ-POPランキング」
・VTR企画「デビュー映像大公開！ 周年アーティスト大特集」
◆午後2時〜
・石丸幹二
・m-flo
・KREVA
・ゴールデンボンバー
・THE RAMPAGE
・ジェジュン
・ジャニーズWEST
・スキマスイッチ
・Sexy Zone
・BARBEE BOYS
・一青窈
・三浦 祐太朗
・milet
・森山直太朗
・Mステリサーチ「カラオケランキング」
・Mステリサーチ「ディズニー・アニメーション映画名シーン＆名曲ランキング」
◆午後4時〜
・嵐20周年企画VTR「先輩・後輩プレミアムトーク集」
・きゃりーぱみゅぱみゅ
・欅坂46
・スキマスイッチ
・秦 基博
・平井大
・MAN WITH A MISSION
・WANIMA
・『関ジャム 完全燃SHOW』コラボ企画 タモリ×関ジャニ∞生トーク
・VTR企画「ドラえもん好きアーティスト座談会」
◆夕方6時〜
・嵐20周年企画VTR「もう一度観たいベストパフォーマンス」
・E-girls
・関ジャニ∞
・Kis-My-Ft2
・ゴスペラーズ
・GENERATIONS
・SEKAI NO OWARI
・DA PUMP
・Perfume
・日向坂46
・Hey! Say! JUMP
・BABYMETAL
・宮本浩次
・LiSA
・Little Glee Monster
◆夜7時〜
・嵐20周年企画VTR「もう一度観たいベストパフォーマンス」
・aiko
・KAT-TUN
・KinKi Kids
・三代目 J SOUL BROTHERS
・Superfly
・NEWS
・乃木坂46
・HIKAKIN & SEIKIN
・V6
・Foorin
・山下智久
◆夜8時〜
・AI
・いきものがかり
・AKB48
・EXILE
・関ジャニ∞
・神田沙也加
・木村カエラ
・コブクロ
・ジェジュン
・ダイアモンド☆ユカイ
・武内駿輔
・中元みずき
・May J.
・山寺宏一×KANA-BOON!ALL STAR
・ゆず
・LUNA SEA
◆夜9時〜
・嵐
・Official髭男dism
・King ＆ Prince
・King Gnu
・ゴールデンボンバー
・菅田将暉
・Toshl
・平手友梨奈（欅坂46）
・三浦大知
◆夜10時〜
・嵐20周年企画「あなたがトリに聴きたい、嵐のベストソングは？“嵐 国民投票”」
・嵐
・EXILE
・小沢健二
・THE YELLOW MONKEY
・椎名林檎
・Perfume
・平井堅
・MISIA