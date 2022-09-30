安倍元首相の国葬
『安倍元首相の国葬』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年10月19日
2022年10月16日
2022年10月13日
2022年10月10日
2022年10月7日
2022年10月4日
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玉川徹氏の謹慎処分 現職国会議員が批判ツイートする「異例事態」も
現職国会議員らが玉川氏への批判ツイートをする「異例展開」ともなっている
デイリースポーツ
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玉川徹氏に謹慎処分も「クビが妥当」「単なる休暇」と収まらぬ怒りの声
処分が発表されても、ネットでは怒りの声が収まっていない様子
女性自身
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ついに「出勤停止」処分の玉川徹氏「羽鳥さんでも庇いようがない」の声
出勤停止処分の一件で視聴者からも疑問が上がったとデイリー新潮が伝えた
デイリー新潮
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「降板を」「対応遅い」玉川徹氏の謹慎処分にSNS上では厳しい声
ネット上では「調子に乗り過ぎ」「対応が遅すぎる」など厳しい声が相次いだ
スポーツ報知
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テレ朝「モーニングショー」玉川徹氏を謹慎処分 菅氏の弔辞に関する発言で
同局の会長は4日の定例会見で、玉川氏を謹慎処分にしたことを明らかにした
スポーツ報知
2022年10月2日
2022年10月1日
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6代目山口組 安倍晋三氏の国葬の前日に「活動自粛」の通達
事件を起こし警察に恥をかかせたら、取り締まりが厳しくなると山口組系幹部
文春オンライン
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元国会議員の杉村太蔵 招待状が届くも国葬を欠席した理由を明かす
招待状が届いていたが、収録があり「どうしても行けなくて」と説明
スポニチアネックス
2022年9月30日
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「だから拍手した」菅義偉氏の弔辞に対して最初に拍手をした人物
最初に拍手をしたのは、安倍氏に非常に近かった松浦正人氏だったという
FNNプライムオンライン
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玉川徹氏が失言について謝罪 テレビ朝日「この件で抗議などはない」
菅義偉氏の弔辞は「電通が入ってます」と述べたが、事実ではなかったと謝罪
デイリー新潮
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安倍元首相の「国葬」より関心か 韓国がもっとも怖れている「影響」とは
韓国は尹錫悦政権になってから日本との関係改善に積極的だと中道紙記者
文春オンライン
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弔辞巡る発言で玉川徹氏が謝罪 ほんこんが怒り「菅前首相には謝ったんか」
番組で、菅義偉氏の弔辞について「電通が入ってます」と述べていた
スポニチアネックス
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菅前首相の弔辞に反対派含め「心打たれた」なぜ評価されたのか
SNS上では国葬反対派も含め、「心を打たれた」という感想が相次いだという
ABEMA TIMES
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安倍元首相の国葬が大炎上 「仲間」も離反し昭恵夫人は放心状態か
昭恵夫人は世論や友人・デヴィ夫人の反対を受け、沈鬱の表情だったという
NEWSポストセブン