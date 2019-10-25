ハロウィン2019
『ハロウィン2019』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年11月11日
2019年11月1日
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ハロウィン仮装者の入店禁止 渋谷・東急百貨店の対策に称賛の声
Twitterでは「賢明な判断だと思った」など称賛の声が寄せられたという
Jタウンネット
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テキーラ売り歩く女性や流血沙汰も…渋谷ハロウィン深夜の混沌
駅周辺の路上での飲酒は規制されたが、若い女性がテキーラを売り歩く姿も
文春オンライン
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ハロウィン終わり ごみは少なく、渋谷区広報も喜び
仮装してごみを拾う人もいたそうで、ごみの少なさに渋谷区広報も喜んでいた
日テレNEWS NNN
2019年10月31日
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ハロウィンでにぎわう大阪 道頓堀では飛び込む若者が続出する騒ぎ
道頓堀川に架かる戎橋周辺では川に飛び込む若者が続出するなどの騒ぎに
共同通信
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2019年の渋谷ハロウィンは穏やか？待ち構えた報道陣は肩透かし
昨年2018年は若者が軽トラックを横転させる騒動もあったが、今年は穏やか
東スポWEB
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渋谷ハロウィン ハチ公像周辺では窃盗未遂やわいせつ容疑で逮捕者も
窃盗未遂の疑いで19歳の男が、わいせつ容疑で18歳の男がそれぞれ現行犯逮捕
ABEMA TIMES
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ハロウィン当日の渋谷、やぐら25基と「DJ警備員」配備で厳戒態勢
区は監視拠点となる25基ものやぐらを設置し、「DJ警備員」を配備するという
スポーツ報知
2019年10月30日
2019年10月27日
2019年10月26日
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ハロウィンの影響で店じまい早める酒店「売らないと言ったら殴られるかも」
コンビニなどが酒類販売を自粛するなか、道玄坂の酒店も早めに店じまい
読売新聞オンライン
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路上飲酒禁止の条例が影響か ハチ公前は仮装姿の人少なく
2018年にはトラックが横倒しされる事件があり、警視庁は機動隊を投入し警戒
共同通信
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「池袋ハロウィンコスプレフェスタ 」宇垣美里が「人狼」で魅了
宇垣美里は、KATEのオリジナルキャラ「人狼 柘榴（ザクロ）」に扮して登場
スポニチアネックス