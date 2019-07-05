『山里亮太と蒼井優が結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
山里は5月の番組で、「うちはまだ喧嘩がないもので」とコメント
女性自身
「マンネリ」の概念について「ない、経験値が少ないから」と言及
スポニチアネックス
草津のまんじゅう店が実家のラジオ番組プロデューサーが旅を手配したそう
Smart FLASH
有吉弘行と夏目三久さん夫婦はモノトーンで、夏目さんのメガネを筆者は称賛
FRIDAYデジタル
結婚を機に仕事が増えたが、今後はレギュラー降板の危機もあるとの見方も
日刊ゲンダイDIGITAL
蒼井優のおかげで「人間の心を得たというか、優しくなりました」とコメント
「天穂のサクナヒメ」を巡り、田んぼへの考え方の違いでぶつかったという
「家事は妻100％、旦那0％と捉えていた方が楽ですね」と告白
オリコンニュース
山里本人は「1番の敵は、冷静な判断力だ」と常日頃、言っていたと暴露
E-TALENTBANK
結婚後に山里が「闇がなくなった」などと言われていることについてコメント
マイナビニュース
自身をサポートしてくれる蒼井への感謝の贈り物らしいとラジオ局関係者
タイでは山里の妻の蒼井優が人気だそうで、みんな山里に嫉妬しているという
容赦ない質問攻めで蒼井優が山里のため早起きして朝ごはんを作ることが判明
スタッフらに見送られ、タクシーで帰路についた山里は走り出して数分で降車
NEWSポストセブン
ついに同居生活をスタートさせたようだと、一部メディアに報じられた山里
仕事現場でスタッフに祝福されても淡白な反応で、浮かれた様子はないという
料理好きの蒼井は、キッチンには相当のこだわりを持っているという
週刊女性PRIME
陣内智則を眺めつつ、芸人と女優の結婚はうまくいかない印象があると懸念
クランクイン！
喫茶店で「お会計お願いしまーす」と店員を呼んだのは蒼井だったという
山里は、予算が少ないゴールデンを目指す試験的な番組で重宝されていたそう