元ほっしゃん。こと星田英利の引退示唆
元ほっしゃん。こと星田英利が芸能界引退を所属事務所と相談しているとInstagramで明かした。
2017年7月1日
2017年1月7日
2016年12月22日
2016年12月13日
2016年12月8日
2016年12月7日
2016年12月6日
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元ほっしゃん。こと星田英利が引退発言を撤回 Instagramを更新
インスタで「いろいろ考えましたが、続けさせてもらおうと思います」とした
オリコンニュース
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引退を示唆した星田英利 ひそかにInstagramの投稿を削除
一方で同日午後に当該記事を削除し、生番組でも引退について触れなかった
デイリースポーツ
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星田英利が引退を示唆 関西テレビは困惑「今後の話はしてない」
レギュラーを務める関西テレビ「よ〜いドン！」に生出演したが触れなかった
デイリースポーツ
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元ほっしゃん。の星田英利 芸能界引退をよしもとに相談
星田が芸能界引退を所属事務所に相談していることが6日、明らかになった
デイリースポーツ
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元ほっしゃん。の星田英利が引退宣言 よしもとがコメント
芸能界引退について所属事務所に、夏からずっと相談していると告白
東スポWEB