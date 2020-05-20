伊集院光とらじおと
『伊集院光とらじおと』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年1月31日
2022年3月24日
2022年1月27日
2022年1月26日
2022年1月24日
2022年1月12日
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伊集院光「らじおと」終了報告で見せた上層部との対立 リスナー不信感
終了報告で、伊集院は「上層部と相入れなかったこと」を明かしたと筆者
女性自身
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「伊集院光とらじおと」が今春終了へ 極秘会談で決まったか
番組終了は、伊集院とTBSラジオの役員との極秘会談で決まったそう
東スポWEB
2021年12月27日
2021年12月10日
2021年12月9日
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伊集院光が前澤友作氏の宇宙飛行報道に嫌気「ひがみっぽい人間だから」
「僕がひがみっぽい人間だから」としつつ、報道への複雑な心情を吐露
デイリースポーツ
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伊集院光がパワハラ報道でラジオ終了報道 他局は早くも争奪戦
発端はパワハラ疑惑報道とされるが、リスナーを魅了するトーク力は健在
東スポWEB
2021年11月23日
2021年10月7日
2021年9月23日
2021年9月17日
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伊集院光パワハラ騒動「新井を守るため」TBSラジオ「驚きの対応」
新井を守るためとして、TBSラジオでは箝口令が敷かれていると同社関係者
NEWSポストセブン
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伊集院光にパワハラ疑惑？厳しいダメ出しで新井麻希が降板か
ラジオで共演中の元TBSアナ・新井麻希に厳しいダメ出しをよくしていたそう
NEWSポストセブン