リオ五輪最終予選（なでしこ）
『リオ五輪最終予選（なでしこ）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年3月13日
2016年3月11日
2016年3月10日
-
なでしこジャパンの再起に必要なものは犯人捜しではなく「検証」
原因を探るのはメディアの役割だが、犯人捜しをしているかのようだと指摘
戸塚啓コラム
-
なでしこジャパン凋落の影に世代間の軋轢 「潤滑油」澤穂希さん引退で
「世代間で軋轢があった」と話すサッカー関係者は少なくないそう
日刊ゲンダイDIGITAL
-
なでしこジャパンの凋落 若手を突き放す常連組の意識が一因？
常連組のある選手は、若手と融合を図るどころか突き放す発言をしたという
東スポWEB
2016年3月9日
-
佐々木則夫監督が今大会を総括「僕のせいですから責任を取る」
「監督の力不足」「切符を取れなかったのは僕のせい」とコメント
スポーツ報知
-
澤穂希氏「一から作り直して世界一に」 なでしこジャパンへエール
NHKで解説した澤穂希氏は、「一からチームを作り直して」とコメント
デイリースポーツ
-
なでしこジャパンが北朝鮮に勝利、岩渕真奈が決勝ゴール
後半から途中出場した岩渕真奈が先制弾を決めて、1−0で勝利した
スポニチアネックス
-
なでしこジャパンの落日 不遇を知らぬ若手選手の「勘違い変装」
若手が芸能人のように変装して現れた、メーカーへの欲しいスパイク要求など
スポニチアネックス
-
なでしこジャパンの崩壊 代わり映えしない練習に刺激が足りず
代わり映えのしない戦術などにより、選手たちに刺激がなかったと筆者
東スポWEB
-
なでしこチーム内に響いた不協和音 下降の一途を辿った雰囲気
大儀見優季は「プロフェッショナルに徹し切れない選手がいた」と発言
デイリースポーツ
2016年3月8日
-
なでしこジャパンの川澄奈穂美がブログで五輪消滅の悔しさ綴る
五輪出場の可能性がなくなったことに、「非常に悔しい」とした
J-CASTニュース
-
なでしこジャパン宮間あや 今季限りで代表引退する意向
宮間あやなど黄金時代のメンバーが今大会限りで代表を引退する意向と判明
スポーツ報知
2016年3月7日
-
なでしこジャパンが予選4戦目にしてようやく勝利 ベトナムに6−1
試合直前に五輪出場が完全消滅するなか、4戦目にして初勝利を挙げた
スポニチアネックス
-
長友佑都がリオ五輪出場が消滅したなでしこを激励 「栄光は消えない」
「なでしこが残してきた数々の栄光は消えることはない」とエール
スポーツ報知
-
大儀見優希と宮間あや ベトナム戦でスタメンから外れる
宮間あやと大儀見優希はベンチスタートとなった
ゲキサカ
-
なでしこジャパンの4大会連続五輪出場の可能性が完全消滅 中国が韓国制す
これで、なでしこジャパンの4大会連続五輪出場の可能性が完全消滅した
スポニチアネックス
-
澤穂希さんがなでしこジャパンにダメ出し「宮間あやに任せっきり」
澤さんは、試合での修正を宮間あやに任せっきりになっていると指摘
Sports Watch