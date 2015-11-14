2015年の引退・退団・戦力外
『2015年の引退・退団・戦力外』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年10月20日
2016年10月1日
2016年6月24日
2016年1月12日
2016年1月11日
2015年12月30日
2015年12月23日
2015年12月21日
2015年12月18日
2015年12月17日
2015年12月14日
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オリックスを退団した馬原孝浩 現役引退すると判明
球団から減額制限を超える来季年俸を提示され、自由契約を選択していた
スポーツ報知
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ロッテがソフトバンク退団のスタンリッジ獲得に名乗り「天敵中の天敵」
今季はソフトバンクに在籍し、ロッテ戦では4戦4勝を誇った「天敵中の天敵」
スポニチアネックス
2015年12月1日
2015年11月30日
2015年11月28日
2015年11月26日
2015年11月24日
2015年11月22日
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西武戦力外の田中靖洋をロッテが獲得へ「まだ十分やれる」と関係者
入団テストで秋季キャンプに参加していたが、紅白戦では147キロをマーク
スポニチアネックス
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広島カープのロサリオが途中退団へ 球団はモチベーション低下を憂慮
すでに代理人を介して通達済みで、近日中に球団から正式発表されるという
デイリースポーツ