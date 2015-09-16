『落合GMと谷繁監督の不仲説』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
小笠原道大二軍監督やリナレス巡回コーチの名前が浮上
日刊ゲンダイDIGITAL
編成責任者である落合博満GMへのファンからの抗議電話が殺到しているという
強い蜜月関係をもつ落合GMを、全面支持しているという白井文吾オーナー
週プレNEWS
「なぜGMは辞めないのか」と抗議電話が多く、バッシングはすさまじいものに
東スポWEB
落合博満GMは現場に十分な戦力を与えられなかったと筆者は指摘
原因は不明だが、落合GMと谷繁監督の関係は1年目から破綻していたと筆者
スポニチアネックス
落合GMが佐伯貴弘氏の指導力に疑問を感じ、更迭を示唆したが谷繁監督が拒否
会議前まで2人は会話どころか挨拶することもまったくなかったという
落合GMが野村亮介を独断でドラ1指名したことに批判が集まっていると筆者
中日低迷の最大の元凶は、まったく機能していない落合GMにあるとの声も
ドラフト上位ルーキーに、「無理するな」「2年目からでいい」と進言したGM
チーム関係者は「受け入れられなければ、辞める覚悟だったのだろう」と語る
「周りの人がそう思ってるだけだからさぁ、ハッ、ハッ、ハッ」と大笑い
戦力外の選手をめぐる事件が引き金となり、両者の亀裂が決定的になったそう
契約書の問題があり、どちらかがクビになれば裁判沙汰になる可能性も
水面下では谷繁派と落合派が言い分を主張するなど、代理戦争状態だと筆者
「ゴタゴタしているとか書いているのは東スポだけだろ！」とコーチ
関係者によると、谷繁は落合博満GMの指示する戦力補強などに不満があるそう