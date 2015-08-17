中国天津市の爆発事故
『中国天津市の爆発事故』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年10月8日
2015年9月15日
2015年9月14日
2015年9月5日
2015年8月31日
2015年8月30日
2015年8月28日
2015年8月26日
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天津爆発の発生時にニュースの代わりに韓国ドラマ テレビ会社に非難殺到
事故当時、韓国ドラマを放送していた中国公営放送に非難が殺到している
中央日報
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中国の大手アリババの総帥が豪邸購入「天津犠牲者に寄付を」の声
15億香港ドル（約240億円）で、1平方m当たりの単価では世界第2位だという
NEWSポストセブン
2015年8月24日
2015年8月23日
2015年8月22日
2015年8月21日
2015年8月19日
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天津市の爆発事故 中国ネットでは現場の凄惨な写真が拡散される
「中国ジャスミン革命」と呼ばれるサイトは、写真141枚をまとめて公開
J-CASTニュース
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中国の天津市での爆発事故 現場の大気中から神経性ガスが検出
消防幹部によると、神経性のガスが現場付近から検出されていたという
日テレNEWS NNN
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天津爆発の多大なる被害…市の教職員に募金を強要し給料から天引きに
夏休み期間のため、給与から天引きするとの通達があったとのこと
Record China
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天津市の爆発事故 雨で白い泡発生か…専門家から懸念も
専門家は、泡は猛毒のシアン化物に関係すると推測している
Record China