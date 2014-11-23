ダルビッシュ有が山本聖子と入籍

大リーグ・レンジャーズのダルビッシュ有投手が、女子レスリングの3階級で4度世界選手権を制覇した山本聖子さんと入籍していたことが分かった。

2016年11月15日

2016年11月1日

2016年1月28日

2016年1月19日

2015年5月1日

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2015年3月7日

2015年3月2日

2015年3月1日

2015年1月8日

2014年12月31日

2014年12月8日

2014年12月1日

2014年11月29日

2014年11月28日

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2014年11月26日

2014年11月24日

2014年11月23日