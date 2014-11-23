大リーグ・レンジャーズのダルビッシュ有投手が、女子レスリングの3階級で4度世界選手権を制覇した山本聖子さんと入籍していたことが分かった。
紗栄子は、11月16日の誕生日にZOZOTOWN社長との再婚が噂されている
日刊ゲンダイDIGITAL
今季中に、ダルの本籍地である大阪・羽曳野市役所に婚姻届を提出したという
スポーツ報知
「玉ねぎ、人参、だし用昆布入れて数十分煮込むだけ」とコメント
デイリースポーツ
聖子の横には交際中のダルビッシュ有も寄り添っている
オリコンニュース
妹の聖子とダルビッシュのことを聞かれると、「野球選手っすね」と返答
Sports Watch
山本聖子と交際宣言する直前まで、OLとは男女の関係だったと報じられた
青山学院大の原監督が「ダルビッシュ似」とのキャッチフレーズで選手を紹介
トピックニュース
2日のイベントで報道陣に聞かれ「おめでとうございます」と苦笑いで話した
聖子の父・山本郁栄氏は遺伝子を重視する人だとスポーツ界関係者
野球選手という息子を仕事を認め、サポートしてくれる人としていた
女性自身
阪神・西岡剛で、彼の離婚を手ぐすね引いて待っていたと記者は証言
週刊実話
「夜の相性が良かったのでしょうね」と記者は語った
日刊大衆
「ぼくは父親としての役割をこれからも果たすだけです」と永島
All About
子どもたちの離婚経験が多いことについて「気にはしませんよ」とコメント
プロハンドボール選手の一般的な年収は約1200万円、トップ選手でも1500万円
2人に対して「100％、怒りも嫉妬もないんですよ」とコメント
NEWSポストセブン
ダルビッシュ有の交際宣言を巡る質問に、表情が一瞬にして凍りついた
10月末にダルから再婚報告を受け、激やせしたと関係者は語る
「聖子さんの息子さんのことがかわいくて仕方がないみたい」と明かした
「普通に考えるとカトパン報道がイメージいいんですけど」と口を滑らせた