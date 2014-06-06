ブラジルW杯直前ザンビア戦
『ブラジルW杯直前ザンビア戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2014年6月12日
2014年6月10日
2014年6月9日
2014年6月8日
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ザックJ 現状に潜む破滅への不安
壮絶な撃ち合いを演じたが、W杯でコートジボワール相手に4得点は不可能
戸塚啓コラム
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コロンビア紙 本田は日本救った
試合内容について「本田圭佑は2ゴールを決めて日本を救った」とつづった
SOCCER KING
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名波&城氏が指摘する守備の不安
立ち上がりからプレスをかけたが、連動性がなかったと城氏は指摘
スポニチアネックス
2014年6月7日
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内田、失点場面に「あれは無理」
DF内田篤人は、前半の失点を、コースが変わったため止めるのは無理だったと振り返った
SOCCER KING
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本田、本番失点「覚悟しないと」
試合後、本田圭佑はW杯本戦でも点の取り合いを覚悟しなければならないと語った
ゲキサカ
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逆転勝利にザック「興味ない」
「結果にはあまり興味ない」と、試合後にザッケローニ監督はコメント
SOCCER KING
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セルジオ氏が指摘する不安な選手
問題のない選手も多い中、負傷明けの内田篤人の出来に不安が残ったという
セルジオ越後コラム
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相手GKと衝突の岡崎 5針縫うケガ
頭部に包帯を巻いて60分までプレーした
読売新聞オンライン
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ザンビア監督、日本の組織力称賛
ザンビアのボーメル監督は試合後、「とてもいいチーム」と称賛
スポニチアネックス
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主導権を握れなかったザックJ
前半はザンビアに主導権を握られ、ボールポゼッションで日本を上回った
livedoorスポーツ
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途中投入の大久保にザックが一言
ザッケローニ監督は大久保を途中投入する際「センターバックを下げさせろ」と指示
SOCCER KING
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日本逆転も守備の不安解消されず
評論家の川本治氏は、2試合連続で先制点を許したことを不安な点として挙げた
スポニチアネックス
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日本が劇的勝利 大久保もゴール
前半に2点を先制されたが、本田のPKで一点差とし、後半30分には逆転
スポニチアネックス
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日本、前半2失点…本田PKで反撃
前半9分、29分と、ザンビアに得点を許す展開
SOCCER KING
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岡崎、GKと交錯し頭部から流血
岡崎がヘディングに行ったところを、相手GKがパンチングに行き激突
スポニチアネックス
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ザンビア戦の先発メンバーを発表
先発メンバーが発表され、注目の1トップには柿谷が入った
スポニチアネックス