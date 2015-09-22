『iPhone 6／iPhone 6 Plus』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「そろそろiPhone6限界か...」と8年前に発売されたiPhone6を愛用中だと告白
J-CASTニュース
公開されたAppleの内部資料でも、曲がりやすいとの認識があったことが判明
ギズモード・ジャパン
一部の端末ではバッテリーの在庫が不足し、交換に遅れが出ているという
GIGAZINE（ギガジン）
iPhone6での32GBモデルは今までにない特別仕様
BUZZAP！
「Macお宝鑑定団Blog」によると、交換の原因は不明だという
画面に灰色の帯のようなものが表示されタッチ操作が不能になるという
過度の充電などで発火するリチウムイオン電池が原因だとみられている
ある日突然ロックされ、内部のメモリにも一切アクセスできなくなるという
格安SIMサービスのmineoが利用可能で、ドコモ版よりも1万3000円以上も割安
livedoor
iPhone 6 Plusが、1時間で60％も減ったこともあると筆者
香港で購入した「iPhone 6s Plus」がSIMを認識しないと持ち込まれたという
トピックニュース
盗品の総額は102万元（約1898万円）とされている
サーチナ
装着すればiPhoneを置くだけで充電できるケース
最大の特徴である「3D Touch」はスマホの操作方法を一変させるという
15年になって発表された6インチ以上のスマホは10機種以上ある