右肋骨の疲労骨折で負傷者リスト（IL）入りしているヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（34）が屋外でのランニングや上半身の筋力トレーニングを再開したと5日（日本時間6日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報道。今季中の復帰に向けて前進した。

ジャッジは4月26日のアストロズ戦で守備の際に患部を負傷。その後も痛みをこらえて出場を続けていたものの6月上旬からIL入りした。

同サイトによると、ジャッジは4日（同5日）に検査を受けて、トレーニング再開のゴーサインが出たそうで「できるだけ早く復帰するのが当初からの計画だった。今シーズン中に復帰する」と語ったという。

ただ、スイングなど野球の動きはまだ再開していないため、同サイトは復帰時期については「9月中の復帰が最も可能性の高いシナリオ」と記した。

また、左ハムストリングを痛め7月末からIL入りしているベリンジャーもこの日、グラウンドで打撃練習を実施。復帰に向けて着実に歩を進めた。

ヤンキースはジャッジ、ベリンジャーに加え、スタントンも負傷離脱中で得点力不足が顕著。この日も打線が押し出し四球による1点にとどまり、カージナルスに1−3で敗れた。

ア・リーグ東地区2位に付けているものの3位・レッドソックスが好調で7連勝を飾りゲーム差1まで迫られた。1日も早い主砲の復帰が望まれる。