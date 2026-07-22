フランスで15歳未満のSNS利用禁止法案が可決　ヨーロッパでは初の規制　教育目的での利用は除外

フランスで子どものSNS利用を禁止する法案が可決されました。ヨーロッパでは初めてです。

日本の国会にあたるフランスの国民議会は21日、15歳未満のSNS利用を禁止する法案を可決しました。

ヨーロッパでは初めての試みで、2026年の9月1日以降に施行される予定で、15歳未満の子どもは新規アカウントを作成出来なくなり、既存のアカウントは2027年1月1日以降利用が出来なくなります。

フランスでは2023年から15歳未満の利用については保護者の同意の下、利用が許可されていましたが、子どものSNS利用の規制をさらに強めた形です。

一方で、教育目的での利用については規制から除外されるということです。

地元メディアによりますと、利用禁止の対象となるSNSにはTikTokやインスタグラム、Xなどが含まれる見込みです。

フランスのマクロン大統領は「今後、措置を具体化し、子どもたちをオンライン上で守るために行動に移る」と述べ、自身の公約に掲げていた規制の強化の必要性を強調しました。

子どものSNS利用をめぐっては世界各国で制度化する動きが加速しています。