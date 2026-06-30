【花岩香奈 1st写真集】 9月11日発売 価格：3,850円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは「学園アイドルマスター」葛城リーリヤ役などで知られる声優・花岩香奈さんの初写真集を9月11日に発売する。本日より予約受付が開始された。価格は3,850円。撮影は西村康氏が担当している。 写真集の舞台は日本アルプスの雄大な山々が連なる長野県。白銀の世界で花岩香奈さんのあ