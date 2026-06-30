【花岩香奈 1st写真集】 9月11日発売 価格：3,850円

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KADOKAWAは「学園アイドルマスター」葛城リーリヤ役などで知られる声優・花岩香奈さんの初写真集を9月11日に発売する。本日より予約受付が開始された。価格は3,850円。撮影は西村康氏が担当している。

写真集の舞台は日本アルプスの雄大な山々が連なる長野県。白銀の世界で花岩香奈さんのありのままの姿を映した一冊となっている。予約開始と共に先行カットが公開されている。

店舗特典情報

書泉

・限定アクリルスタンド<有償特典>

ゲーマーズ

・ピックチャーム付きアクリルキーホルダー＆缶バッジ2個セット〈有償特典〉

・限定ブロマイド1種（※全3種の内からランダム）

アニメイト

限定ブロマイド1種（※全3種からランダム）

Amazon

限定ブロマイド1種（※全2種からランダム）

楽天ブックス

限定ブロマイド1種

セブンネットショッピング

限定ブロマイド1種

※絵柄は各店舗で異なります。

※特典は各店舗でなくなり次第終了となります。

※特典に関するお問い合わせは、各店舗までお願いいたします。

イベント情報

写真集発売記念オンラインサイン会

開催日：9月12日

参加方法：win2winにて予約・購入。

□win2winのページ

写真集発売記念お渡し会

開催日：10月10日

場所：東京・秋葉原 書泉ブックタワー

販売開始日：6月30日18時～

参加方法：Live Pocketにて予約・購入。

□Live Pocketのページ