2026W杯で最もドタバタしてしまったチームと言えるだろうか。グループFでスウェーデンに1-5、日本に0-4、オランダに1-3と手痛くやられたチュニジア代表は3戦全敗でW杯を去った。1戦目のスウェーデン戦後には代表監督サブリ・ラムシを解任する仰天の動きがあり、後任にはエルヴェ・ルナールを招聘。しかし大会中にチームを劇変させられるはずもなく、ルナールを迎えても結果は出なかった。屈辱的なW杯となったが、チュニジアをどう