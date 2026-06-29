参天製薬は６連騰で年初来高値を更新した。前週末２６日、近視の進行抑制を目的とする点眼剤ＳＴＮ１０１２７００について、フィリピンにおける販売承認を取得したと発表した。今回の承認は同社のアジア事業領域（日本・中国を除くアジア太平洋地域）における初めての販売承認となっており、材料視した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS