児童ポルノ法違反などの疑いで逮捕された男性教諭が、25日付で罰金70万円の略式命令を受けました。 警察によりますと、新潟市秋葉区の小学校教諭の男性は1月下旬、県内在住の10代の女性に対し18歳未満と知りながら新潟市内のホテルでみだらな行為をした上、スマートフォンで撮影して児童ポルノを製造した疑いで逮捕されました。 男性は、6月25日付で児童ポルノ法違反などの罪で略式起訴され、新発田簡裁は同日 罰